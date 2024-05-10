В компании PROMETEY заговорили о недоверии к налоговой

Аграрная компания PROMETEY заявила о блокировке налоговых накладных на сумму почти в 600 миллионов гривен. Это привело к серьезным финансовым трудностям как для самой компании, так и для фермеров по всей стране, которые не имеют возможности самостоятельно осуществлять экспорт своей продукции.

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В компании объясняют, причины по которым налоговики не возвращают НДС, надуманные, а иногда абсолютно абсурдные. Например, один миллион триста сорок тысяч гривен НДС не вернули компании из-за того, что показатель урожайности аграриями PROMETEY был выше среднестатистической урожайности сезона 2023 по Николаевской области.

Глава наблюдательного совета PROMETEY Рафаель Гороян говорит о том, что Центральное междурегиональное управление ГНС по роботе с большими плательщиками налогов склоняет к незаконным действиям, которые противоречат принципам компании. В то время, когда компания работает честно, регулярно платит налоги. Только за 2023 год PROMETEY в государственную казну уплатил 123,3 миллиона гривен.

"Налоговая больших плательщиков превратилась в парламент. Кто больше заплатит, тот и с деньгами. Хотят от 1 до 3 процентом отката со всей сумы НДС. Если работать таким образом, зерна в стране скоро не будет. Фермер недополучает денег. Ему просто не будет за что сеять", говорит основатель компании Рафаель Гороян.

К тому же деньги, которые сейчас не возвращают налоговики компании – это кредитные деньги. И есть большой риск того, что из-за искуственно-созданых проблем по возврату НДС, компания будет задерживать и выплаты по банковским кредитам. Такая ситуация угрожает экономическому развитию страны, утверждает Гороян. Невыплата НДС становится чем-то большим, чем просто финансовой проблемой для отдельных компаний – это угроза для экономики всей страны.