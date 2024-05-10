Топ 3 кращі поєднання м'ясних стейків та коньяку: долучайся до BBQ з AZNAURI

Весна у розпалі. З приходом тепла так і хочеться провести теплий сонячний вікенд на природі або вдома на терасі, приготувати їжу на відкритому вогні, насолоджуючись приємним ароматом барбекю у колі близьких та друзів, водночас відволіктись від сучасного темпу життя. У цьому матеріалі бренд AZNAURI підібрав для вас ідеальні гастрономічні дуети для найвибагливіших гурманів та справжніх ЛЕВІВ — поєднання м’ясних стейків та коньяку – істино чоловічих продуктів, де в обох випадках важлива витримка!

Для того, щоб аромат та смак соковитого стейку радував та приводив у захват чоловіків, виробники та м’ясні майстри вигадали безліч правил та способів витримки м’яса — яке перетворилось на мистецтво. Так само як і майстри коньячисти бренду AZNAURI роками працюють над створенням ідеального купажу коньяку, щоб потім найсильніші ЛЕВИ цього світу мали змогу насолодитись бездоганною гастропарою стейку та коньяку.

Стейки та коньяк: поєднання класики та вишуканості

Існує безліч видів стейків, і кожен з них має свої особливості, але класика залишається не змінною: мужній та брутальний Рібай, ніжний та м’який Філе Міньйон та вишуканий Стріплойн (ще одна назва Нью Йорк).

Стейки піддаються витримці — це покращує смак та текстуру м’яса і дозволяє зробити природний смак більш насиченим. Витримка може бути як сухою, так і вологою. Суха витримка зазвичай забезпечує більш яскравий смак, тоді як волога витримка зберігає більше соковитості м’яса. Цей процес в середньому займає від 12 до 45 днів .

Щоб створити неперевершений коньяк, його витримують у дубових бочках не менше 3х років. В коньяках AZNAURI три роки — це мінімальний термін витримки коньяку, який, позначають цифрою 3 роки , або абревіатурою VS, витримка від чотирьох років — 4 роки або VSOP і від п’яти років, коньяки особливої витримки — 5 років або VVSOP, також є релізи авторської рецептури лімітованих версії коньяків.

Ділимося ТОП 3 найсмачніших стейків за версією AZNAURI

3 місце. Стейк Стріплойн. Дослівно "strip-loin" (філе-смужка), із поперекової частини. Це дійсно особливе м’ясо із яскраво вираженим м’ясним смаком для поціновувачів. За ніжністю він може поступитись лише Філе- міньйон. Ідеальна ступінь просмажування – Medium rare. Влучним доповненням до цього стейку стане коньяк AZNAURI 3 роки витримки . Коньяк має вишуканий аромат з легкими фруктовими та квітковими нотами та м’який смак з тонами дубової витримки, що підкреслить м’ясний смак стейку Стріплойн. Ця пара чудово підійде для компанії гурманів.

2 місце. Стейк Філе-міньйон. З франц. filet mignon "ніжне філе" — традиційно вважається найціннішим та найніжнішим стейком з вершковим та бархатистистим смаком, також він є найбільш пісним. Ідеальна ступінь просмаження для цього стейку Medium. До такого стейку гарно смакуватиме коньяк AZNAURI 5 років витримки. Смак цього коньяку динамічний і складний, він багатогранний і вишуканий, в ньому відчуваються нотки фруктів і квітів, що відтіняються східними спеціями і сандалом. Він ідеально підкреслить ніжність стейку Філе-міньйон та подарує насолоду 5-річної витримки . Цей дует буде доречний до особливої вечірки з друзями.

1 місце. Стейк Рібай ( Rib Eye) — це один з найпопулярніших витриманих стейків з високим рівнем мармуровості, та за рахунок цього він найбільш соковитий з насиченим смаком та приємним маслянисто -горіховим смаком.

Ідеальним ступенем просмаження для нього є Medium Rare або Medium.

Це характер та міць в одному стейку. Хоч раз у житті його повинен скуштувати кожен чоловік.

Незабутній смак стейку вдало підкреслить витриманий брутальний коньяк із дійсно ЛЕВИНИМ характером AZNAURI Black Barrel — коньяк з "чорної бочки". Адже він виготовлений за унікальною технологією витримки спиртів у дубових бочках з максимальним ступенем обвуглення. Тому і має таку назву – ЧОРНА БОЧКА (Black Barrel). Саме тому AZNAURI Black Barrel має дивовижний особливий смак і тонкий аромат із відчутними нотами карамелі, ірису та спецій, з делікатними димними та горіховими нотами. Бездоганне поєднання стейку Рібай та коньяку AZNAURI Black Barrel перетворять Ваше барбекю паті на справжню чоловічу вечірку з незабутньою гастрономічною подорожжю та перенесе вас у світ смакової насолоди!

Довідка:

Бренд AZNAURI представлений в Україні з 2015 року в трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Його виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery. Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. В усі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного ЛЕВА, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.

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