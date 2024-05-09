Горе-вор из Ровенской области оказался в ловушке из-за чужой консервации (фото)

Мужчина забрался в погреб, но выбраться не смог и вскоре был обнаружен хозяйкой. С собой он собирался прихватить почти 150 банок с продуктами, но вместо этого оказался в изоляторе.

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Украинский вор застрял на месте преступления из-за желания полакомиться чужой консервацией. Деталями неординарного дела 9 мая поделилась пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Инцидент произошел в Ровенской области. В полицию обратилась 43-летняя жительница села Костянец, которая на рассвете обнаружила в собственном подвале неизвестного мужчину.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

Выяснилось, что вор пробрался в погреб через окно, но выбраться не смог — застрял. В погреб мужчину загнало собственное желание полакомиться чужими продуктами. Вор-неудачник выложил через окно 143 банки с консервацией, заготовленной хозяйкой, заблокировав тем самым себе выход.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

Краденые банки вылезти через окно не позволяли, а двери в подвал были заперты и вели внутрь дома. Горе-преступника задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Пресс-служба полиции Ровенской области проинформировала, что для вора избрана мера пресечения — содержание под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения 60 560 гривен залога. Свои мотивы 64-летний житель села Новостав не объяснил, ему грозит 5-8 лет заключения.

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