Украинец без ног преодолел полкилометра, чтобы не жить в российской оккупации (видео)

Сейчас переселенец с Луганщины живет в Киеве. Родную Царевку мужчина оставил на инвалидной коляске.

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Виктор Лаптев, житель села Царевка, что на временно оккупированной Луганщине, не захотел жить под оккупацией и перебрался на подконтрольную Украине территорию. Это мужчине удалось нелегко, ведь он не имеет ног. О его героическом и опасном поступке рассказали на канале ICTV.

Виктор Лаптев решился фактически переползти границу с Россией, лишь бы только не жить в оккупации. Мужчину без ног на полпути к украинскому КПП встретили волонтеры.

Виктор Лаптев сбежал от российской оккупации

Село Царевка, Счастьенского района Луганской области ВС РФ захватили в первые дни полномасштабной войны. Виктор 26 февраля 2022 года вышел на крыльцо и увидел, что дома лояльных к оккупантам те обозначили белыми лентами. Возле его дома такой отметки не было. Вскоре к нему начали ходить с обысками. Причину не объяснили. Виктор с женой сначала надеялись на освобождение. Когда этого не произошло, решили бросить все и бежать.

Выезжали через Покровку. До границы супругов их доставили перевозчики. Дальше надо было идти самостоятельно. Инвалидную коляску Виктор отдал жене для вещей. Она хотела вернуться за мужем, но ее не выпустили — было опасно.

Виктор Лаптев сбежал из оккупированной Луганщины Фото: Кадр из видео на YouTube-канале ICTV

Поэтому Виктор решил самостоятельно преодолеть необходимое расстояние до свободы. Передвигался на руках и устройством, которым пользовался дома.

"Я понял, когда прошел полкилометра, что мне стало тяжело", — вспоминает мужчина. Последние метры до подконтрольной Украине территории Сумщины он преодолел с помощью волонтера Виталия. Тот отметил, что супругам повезло: если бы они решили бежать от оккупантов в январе, то волонтеров бы не было из-за опасности обстрелов. Виктор не сообщил, что собирается уходить из Царевки, иначе бы волонтеры встретили их раньше.

Волонтеры пошли на риск, потому что поняли, насколько много людей без их поддержки теряют шанс на спасение из оккупации. Таким шансом воспользовались и Виктор с женой. После Сумщины супруги поехали в Киев, где живут их дети. Сейчас пара арендует комнату в гостиничном номере за свой счет. Виктор, когда устроится, хочет заняться волонтерством.

Дом супругов Лаптевых в Царевке, куда они мечтают вернуться Фото: Кадр из видео на YouTube-канале ICTV

"Украина для свободных людей. Здесь могут быть разные мнения, но волю ты начинаешь чувствовать, когда ее нет. Я там жил, ее нет. И быть не может. У меня всегда будет стоять флаг", — отметил Виктор, который мечтает вернуться в родной дом в Царевке.

Как выехать из оккупированных ВС РФ территорий в Украину

Справка: "Покровка (Украина) — Колотиловка (РФ)" — единственный коридор, через который украинцы могут вернуться с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Помощь оказывают волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Напомним, ранее телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о своих родителях, которые бежали из оккупированной ВС РФ части Херсонской области.