Скандальная переписка "Забороны" с Клопотенко оказалась "агрессивным пранком" (скриншоты)

В издании заявили, что обратятся по поводу возмутительного инцидента в полицию. Оказалось, что известного повара обозвал "редактор", которого не существует.

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3 мая известный украинский кулинар Евгений Клопотенко сообщил, что представитель издания "Заборона" случайно назвал его нецензурным словом. В медиа ответили на возмущение повара, что на самом деле никакого отношения к переписке не имеют. 9 мая появилось официальное заявление относительно инцидента.

В издании, которое оказалось в центре скандала, сообщили, что провели встречу с командой Клопотенко и обменялись информацией.

"Установлено, что инцидент с перепиской является агрессивным пранком, в результате которого пострадали обе стороны, наши читатели и подписчики. Использованный для этого аккаунт не принадлежал ни нынешним, ни бывшим работникам "Забороны"", — заверили в редакции.

В издании заявили, что инцидент должен быть расследован, поэтому в полицию в ближайшее время направят соответствующее заявление. Общественность призвали быть внимательными с информацией, которая кажется "необычной или провокационной".

"Это важно, особенно в условиях войны. Поддерживайте коммуникацию и сохраняйте бдительность. И помогайте ВСУ", — добавили в "Забороне".

Официальное обращение издания "Заборона" Фото: Скриншот

Также из обмена комментариями в соцсети X (ранее — Twitter) между самим Клопотенко и главным редактором медиа Евгенией Костиной известно, что переписка велась не от имени канала "Заборона", как ранее сообщалось, а от имени редактора Виталия. Руководительница издания заверила, что такого работника в редакции нет. Впоследствии кулинар согласился, что мог обмениваться сообщением не с настоящим представителем издания.

Переписка Клопотенко с главным редактором "Забороны" Фото: Скриншот Переписка Клопотенко с главным редактором "Забороны" Фото: Скриншот

Напомним, 9 мая экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал свое архивное фото. Генерал сравнил себя в начале военной карьеры и сейчас, когда уже официально списан из армии.

Украинская дизайнер Дженнифер-Ирен Товт заявила, что 7 мая ее возлюбленного похитила полиция. По ее словам, мужчина не выходил на связь восемь часов, а потом оказался в "красном бусе" с незнакомцами.