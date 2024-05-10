Метинвест Ахметова признан одним из крупнейших инвесторов Украины в 2022-2023 годах, — Forbes

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Издание Forbes представило рейтинг "20+5 крупнейших инвесторов страны", чтобы выяснить, кто инвестировал в развитие бизнеса и экономики Украины больше всего за два года полномасштабной войны. Метинвест Ахметова, с почти миллиардом капитальных инвестиций за годы войны, заняла 2-е место в рейтинге крупнейших инвесторов, сообщают в пресс-службе компании.

"Метинвест был бы чемпионом с большим отрывом, если бы издание составляло этот список в 2021 году. Тот год был рекордно успешным для металлургического бизнеса Рината Ахметова, и $1,3 млрд капинвестиций отражали амбиции Метинвеста. Война нанесла компании прямые убытки на $3,5 млрд: разрушены крупнейшие меткомбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича", — указывают в Forbes.

В пресс-службе компании говорят: инвестиционная стратегия Группы сфокусирована на сохранении работоспособности активов. На это ежегодно выделяется более $300 млн. За время войны — $659 млн. Также Группа работает над подготовительными этапами ключевых стратегических проектов: на 2024-й запланирован объем капинвестиций на уровне прошлого — около $319 млн.

В топ инвестиционных проектов Метинвеста в прошлом году вошли запуск новых лав на предприятиях Покровской угольной группы, модернизация и ремонт камер на "Каметстали" и "Запорожстали", и энергетические проекты.

Как известно, ранее группу Метинвест СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания уплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд 614 млн 981 тыс. грн.