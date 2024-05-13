Это атаки против моих соотечественников: Усик призвал мир остановить энергетический террор России

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Украинский боксер Александр Усик вместе с ДТЭК просит мировое сообщество помочь защитить и восстановить украинскую энергосистему от российских террористических атак. Боксер записал соответствующее видеообращение, опубликованное в его соцсетях.

"Это атаки, направленные против людей, против их безопасности и безопасности государства. Меня это касается лично, потому что там мой дом и моя семья, которая тоже под угрозой. Я благодарен простым энергетикам, которые сейчас восстанавливают разрушенную инфраструктуру за их работу", — подчеркнул Александр Усик.

Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы поддержать энергетиков и помочь им обеспечить украинцев светом и теплом зимой.

"Если я могу чем-то помочь моим соотечественникам, чтобы они не сидели зимой без света, тепла и воды, если я могу обратить внимание мира на эту угрозу, я обязательно это сделаю. Слава богу за все и слава Украине", — отметил боксер.

Напомним, компания ДТЭК Рината Ахметова и боксер Александр Усик запустили совместную кампанию "Битва за свет", цель которой привлечь внимание мира на критическое положение украинской энергосистемы в результате российских ракетных атак и привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.

Речь в частности идет о поставке запасных комплектующих для всех энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, и дополнительных систем ПВО для Украины.

Кампания "Битва за свет" стартовала накануне боя Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, который пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.