"Укрнафта" Корецкого закупает топливо у компании санкционного российского миллиардера, — эксперт

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Увеличение импорта бензина и дизеля в Украину крупнейшей нефтегазодобывающей компанией страны — "Укрнафтой" — стало закономерным результатом, ведь объемы собственной добычи существенно снизились. И причины этой негативной тенденции сформировались еще в 2023-м. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер у себя в Facebook, передает издание Телеграф.

"И смех, и грех. "Укрнафта" продолжает наращивать объемы импортных поставок топлива от мировых производителей в Украину". Именно о таком "достижении" крупнейшая нефтедобывающая компания страны отчиталась в конце марта этого года. Вроде бы все красиво звучит. Но, нам очевидно, хотелось бы услышать от украинского госпредприятия отчеты об увеличении выпуска собственных нефтепродуктов. Однако поскольку суточная добыча нефти с начала года не только не выросла, а даже сократилась на 5% — о чем "Укрнафта" стыдливо молчит уже второй месяц подряд — увеличение импорта бензина и дизеля абсолютно закономерный результат", — пишет он.

Как напоминает эксперт, эта тенденция сформировалась уже в прошлом году, когда примерно 55% реализованных нефтепродуктов были произведены из собственной нефти "Укрнафты", "а остальные закрыли за счет покупной нефти и импорта нефтепродуктов".

"В этом году на фоне проблем с добычей, эта тенденция имеет шансы стать закономерностью. По оценкам экспертов, в прошлом году "Укрнафта" импортировала примерно 300 тысяч тонн нефтепродуктов. Однако информации об этих закупках вы не найдете на "Прозорро" — ни объявлений о тендерах, ни отчетов о заключенных договорах. Цены, условия, контрагенты — все это остается втайне от широкой общественности", — аргументирует Шнайдер.

Эксперт также добавляет: недавно стало известно, что одним из крупнейших поставщиков импортных нефтепродуктов для "Укрнафты" в этом году стало ООО "Альянс Энерго Трейд". Договор между компаниями был заключен 29 января 2024-го "в обход тендерных процедур".

"В феврале-апреле текущего года "Укрнафта" уже приобрела у этого поставщика дизельное топливо на сумму более 1,5 млрд грн. По информации "Наших Денег" и Telegraf эта компания входит в орбиту контроля российского миллиардера чеченского происхождения Мусы Бажаева, который находится сегодня под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады. Пикантность ситуации добавляет и тот факт, что "Укрнафта" декларирует себя главным поставщиком дизеля для ВСУ, а это значит, что государственные средства могут оказаться в карманах российских бенефициаров", — продолжает эксперт.

По его словам, этот контракт с ООО "Альянс Энерго Трейд" не единственное, что связывает эти две компании: в феврале-2024 "Альянс" вместе с государственной "Укрнафтой" технически разделили тендер "Укргаздобычи" на покупку 22,5 тысяч тонн дизельного топлива общей ожидаемой стоимостью 1,17 млрд грн. Общий объем был разделен на 6 равных лотов и 3 из них на общую сумму 582,57 млн грн без конкуренции взял "Альянс Энерго Трейд". Остальные 3 лота стоимостью 583,3 млн грн достались "Укрнафте".

"Тогда "Альянс Энерго Трейд" выступил номинальным конкурентом государственной компании, выставив заявки по увеличенной цене, но торговаться не стал и отдал победу "Укрнафте". Такую ситуацию трудно оценить иначе чем согласованные действия и искажение конкуренции со стороны крупнейшего национального поставщика нефтепродуктов — "Укрнафты" и одного из крупнейших импортеров топлива — "Альянс Энерго Трейд". Поэтому делаем выводы, друзья. Хотя здесь и так все максимально понятно", — подытожил Михаил Шнайдер.