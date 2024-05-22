Винниковская табачная фабрика нацелена на увеличение производства и уплаты налогов, но требует разблокировать работу

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"Винниковская табачная фабрика" стремится к активной работе, наращиванию производства и увеличению уплаты налогов в бюджет Украины. Однако на пути к этим целям фабрика сталкивается с постоянными проверками и произволом со стороны контролирующих органов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует "24 Канал". Эти препятствия значительно затрудняют работу предприятия и мешают ему реализовать свой потенциал.

С одной стороны, "Винниковская табачная фабрика" является добросовестным налогоплательщиком и делает значительный вклад в экономику Украины. В 2023 году фабрика заплатила в госбюджет более 7 миллиардов гривен налогов и сборов. В 2024 году планировала выйти на 8,5 миллиарда, но из-за постоянных проверок и блокировки работы это становится уже невозможным.

"С другой стороны, действия контрольных органов создают искусственные барьеры для развития фабрики и угрожают ее дальнейшему существованию. Предприятие уже почти 4 месяца заблокировано постоянными проверками и прессингом силовых структур, и это срывает производственные планы. Ситуация негативно повлияла и на трудовой коллектив, более 700 работников остались без работы и зарплаты в трудное военное время. Заблокирована и социальная программа предприятия", — говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация требует немедленного решения

Как отмечается, необходимо создать благоприятные условия для работы добросовестных налогоплательщиков и устранить искусственные барьеры для развития украинского бизнеса.

Важно, чтобы контрольные органы действовали в рамках закона и не творили произвол в отношении добросовестных предприятий. Ведь "Винниковская табачная фабрика" имеет право на честную конкуренцию и благоприятный бизнес-климат. Надеемся, что власти Украины обратят внимание на эту проблему и примут меры для ее решения, — отметили в компании.

В СМИ напоминают, что по сумме уплаченных налогов группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших плательщиков отрасли. На 2023 год доля продукции, производимой группой компаний "Винниковская табачная фабрика", составляет 8,2% на табачном рынке Украины и продолжает расти.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" является исключительно производителем табачной продукции. Реализация продукции осуществляется через партнеров-дистрибьюторов по всей стране, которая насчитывает 23 основных склада, имеет около 36 000 точек продаж по всей территории Украины, что составляет 75% от национального объема табачной индустрии. В компании работает более 1500 сотрудников: около 1100 работников трудоустроено на фабрике и более 500 рабочих работает в дистрибуции.

"Украине нужны сильные и успешные предприятия, которые делают свой вклад в развитие экономики страны. "Винниковская табачная фабрика" имеет все шансы стать одним из таких предприятий, но для этого ей необходима поддержка со стороны государства", — добавили в компании.