NAUDI стал соорганизатором Первого американо-украинского Саммита производителей оружия

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Первый ежегодный американо-украинский "Саммит Свободы" пройдет в Вашингтоне 5-7 июня 2024 года. Главным мероприятием в рамках Саммита станет оборонно-промышленная конференция, на которой представители NAUDI проинформируют западных партнеров о потенциале украинского ВПК и проведут ряд переговоров с американскими компаниями о сотрудничестве в сфере производства оружия. Об этом сообщают в NAUDI на их странице в Facebook.

"Надо учитывать, что американский ВПК — мощный лоббист собственных интересов на капитолийском холме. Если Украина будет в фокусе их интереса, мы сможем добиться, тех политических решений, которые нужны нашему государству", — отметил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий.

Как отметил Высоцкий, уникальность этого события позволит возможность мультиуровневого диалога с представителями США по поддержке Украины.

"Важно понимать, каким образом нам достучаться до представителей власти в Вашингтоне и тех политических кругов, которые принимают там решения", — отметил он.

Кроме оборонной конференции в рамках Саммита также пройдут совместная американо-украинская ветеранская конференция и благотворительный гольф-турнир.