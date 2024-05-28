Сотруднику ТЦК в Одессе, заработавшему на уклонистах миллион долларов, определили залог

Во время рассмотрения дела в суде военнослужащий не был задержан. По данным следствия, мужчина сделал "непригодными" 138 военнообязанных.

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Работнику "военкомата", который заработал на уклонистах по меньшей мере миллион долларов США, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом информирует Киевский районный суд города Одессы.

Работник Приморского РТЦК и СП в г. Одессе, имея право доступа к системе "Оберіг", противоправно обеспечил несанкционированное внесение изменений в учетных карточках 138 военнообязанных лиц, сделав их "непригодными".

В суд поступило ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения из-за превышения власти или служебных полномочий и вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его, избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен, то есть 6 тысяч долларов.

Как отмечают в суде, на время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемый в коррупционных деяниях военнослужащий ТЦК СП не был задержан.

Отмечается, что сейчас постановление следственного судьи не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в феврале стало стало известно, что ГБР завершило расследование по делу экс-начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, он заставлял подчиненных строить ему дом.