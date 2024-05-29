Пронзительный ветер, дожди и грозы: в Украине до конца недели испортится погода (карта)

По словам синоптика Натальи Диденко, в большей части регионов пройдут осадки, которые будут сопровождаться грозами. Жителям столицы стоит не забыть взять с собой зонты.

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В четверг, 30 мая, в Украине ухудшатся погодные условия и станет намного больше дождей с грозами. Детальнее про прогноз погоды на ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, не совсем благоприятные погодные условия ожидаются в западной и северной частях страны, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях. Там пройдут кратковременные дожди с грозами, а также может начаться пронзительный ветер.

И даже иногда возможен кратковременные сильный ливень — будьте осторожны, не задерживайтесь во время грозы под старыми деревьями, паркуйте с прицелом на прогноз свой автомобиль, из-за скачков атмосферного давления могут быть осложнения с давлением артериальным, болеть голова, "крутить" ноги-руки и т.д", — предупредила Наталья Диденко.

В восточной части Украины, а также в большинстве южных и центральных регионов также пройдут дожди, но они будут локальными.

Ниже всего температура воздуха будет во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Закарпатской, Волынской и Одесской области. В среднем там термометры не покажут значения выше, чем 20-23 градуса тепла.

Синоптик предупредила украинцев об ухудшении погодных условий Фото: Укргидрометцентр

На востоке будет относительная жара, говорит синоптик — +26…+30 градусов. На остальной территории страны в среднем будет от 23 до 27 градусов тепла.

"В Киеве завтра можно смело и решительно брать с собой зонты — 30-го мая пройдут в столице периодические дожди и прогремят грозы. Воздух будет достаточно свежим, около +24 градусов. В пятницу дождливая неустойчивая погода с грозами особенно ярко проявится на Правобережье, возможны сильные ливни. На Левобережье — солнце и локальные дожди", — подытожила Наталья Диденко.

На портале "Укргидрометцентр" также подтверждается, что 30 мая ожидается дождливая погода в большей части страны. В последний майский день также будут в основном осадки. Лишь в Николаевской и Запорожской областях, а также в Крыму, будет сухая погода.

Синоптик предупредила украинцев об ухудшении погодных условий Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 29 мая сообщалось, что эксперты подготовили три сценария отключений света летом. Текущие расчеты свидетельствуют о том, что, в зависимости от варианта развития событий, средняя продолжительность дефицита будет составлять от 5 до 8,4 часов в сутки.