Фактически произведенная электроэнергия продается по цене ноль, — Фурса

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Действующий тариф на свет покрывает только стоимость доставки электроэнергии и вопрос его повышения является актуальным на фоне разрушений гидроэлектростанций. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Тарифы должны быть подняты. Сейчас парадоксальная история. У нас сейчас тарифы на свет покрывают исключительно доставку электроэнергии, когда мы говорим о тарифах для населения. То есть, де-факто электроэнергия, которая продается, продается по цене ноль", — сказал он.

Фурса отметил, что без поднятия тарифа в будущем мы также будем иметь дефицит электроэнергии из-за неэкономного потребления, которое связано с очень дешевым электричеством.

"Поднятие тарифов является очень актуальным, особенно на фоне разрушений ГЭСов преимущественно, которые надо восстанавливать. На это надо брать деньги", — подчеркнул эксперт.

Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.