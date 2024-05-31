iSpace — мережа магазинів з офіційним статусом Apple Premium Reseller

Магазин iSpace — володар преміального статусу Apple Premium Reseller та офіційний представник бренду в Україні. Ми прагнемо максимально відповідати потребам наших клієнтів, тим самим залишатися лідерами в цій індустрії.

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В нашому online каталозі представлений повний асортимент товарів, всі моделі бренду: Apple MacBook Pro M1, M2, M3, MacBook Air M1, M2, M3, iPad Pro & Air New, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirPods Max.Від найперших моделей до новинок — як цифрової електроніки, оригінальних аксесуарів до неї, так і програмних продуктів, включаючи Apple Studio Display та продукцію Bang & Olufsen. Вся представлена продукція оригінальна та сертифікована, що гарантує її якість та високий рівень надійності. Для наших постійних клієнтів діють спеціальні умови купівлі, допомога в налаштуванні, навчанні, технічній підтримці. Фахівці iSpace запропонують найкраще рішення для вашого бізнесу. Наші офлайн магазини відкриті в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Експерти Apple

Консультанти iSpace — це сертифіковані фахівці, які постійно підвищують кваліфікацію, що дозволяє кожному з них бути експертом у своїй справі. Ви можете бути впевнені в професіоналізмі та високій компетентності наших співробітників. Продавці продемонструють Mac, телефон iPhone або планшет iPad, детально роз'яснять всі переважні особливості пропонованого продукту та допоможуть зробити правильний вибір. Повну консультацію про можливості техніки бренду можуть отримати також корпоративні клієнти. У iSpace завжди широкий асортимент аксесуарів. Кожен покупець обов’язково підбере необхідне доповнення до гаджетів. За потреби консультанти допоможуть при виникненні технічних питань на місці.

Преміальні можливості:

В офлайн магазинах у покупців є можливість потестувати будь-який пристрій, легко вибрати оптимальну модель, випробувати, порівняти, проконсультуватися з приводу його можливостей та технічних параметрів.

Прихильників активного способу життя задовольнить різноманітний вибір інтелектуальних пристроїв та унікальних гаджетів для спорту, здоров'я та дому.

Фанатів шикарного звучання порадує наявність в онлайн-каталозі легендарних акустичних систем Marshall, BANG&OLUFSEN, HARMAN, повної лінійки продуктів та інших преміальних брендів.

У мережі iSpace.ua створено систему залучення покупців, що охоплює не тільки бонусну та кредитну програму, але й маркетингові заходи та інші фінансові інструменти.

Чому варто придбати техніку Apple в iSpace

Сучасний підхід у поєднанні з якісним обслуговуванням клієнтів дозволили нам швидко завоювати довіру на ринку. Розглянемо причини, чому варто придбати техніку Apple в iSpace:

Ми є офіційним Premium Reseller Apple — усі новинки надходять у продаж у день офіційного старту продажів в Україні. Широкий асортимент оригінальної продукції — моделі з різними конфігураційними характеристиками, уся лінійка продукції та аксесуарів представлена в одному каталозі. Актуальний опис товарів та наявність на складі. Професійні консультації, що допомагають обрати відповідний варіант. Гарантія та надійність — перевірена інформація про конкретну модель. Доставка службою "Нова пошта" більш ніж у 400 міст України: Миколаїв, Дніпро, Одеса, Кропивницький, Вінниця, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Суми та інші регіони. Конкурентоспроможні ціни зроблять ваше придбання більш вигідним.

iSpace — це Apple Premium Reseller, центр інновацій та технічних чудес для тих, хто цінує комфорт. Саме тут кожному клієнту допоможуть з вибором техніки, навчать нею користуватися, нададуть поради щодо експлуатації гаджетів та запропонують оригінальні аксесуари до них. Наші продавці та технічні фахівці — справжні експерти у своїй галузі. Ми знаємо про продукцію Apple абсолютно все!