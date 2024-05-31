Против замглавы НАБУ Углавы начали кампанию по дискредитации: эксперт назвал возможных заказчиков

Накануне аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро, который должны обнародовать в сентябре, в СМИ появилась информация о якобы слиянии деталей уголовных дел со стороны заместителя Бюро, Гизо Углавы.

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Как сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий, информационную кампанию против Углавы могли заказать в Офисе президента. Но за 10 лет своей деятельности Углава, который стоял у истоков НАБУ, не был замечен ни в одном скандале.

"Очевидно, что после того, как директор НАБУ Кривонос почистил ряды детективов, кто-то заказал чистку заместителей", — сообщил эксперт.

По мнению Голобуцкого, заказчиками кампании по дискредитации могут быть чиновники, причастные к Офису президента. Громкий скандал во время работы американских аудиторов ударит не только по должностным лицам НАБУ, но и по всей институции.

Эксперт считает, что ОП хочет усилить контроль над Бюро и не хочет, чтобы трогали его людей.

"Когда во время проверки случается подобная неприятность, это добавляет аудиторам хлопот и порождает у них недоверие. Поэтому выводы могут быть и такими, что у Бюро дела совсем плохи", — добавляет эксперт.

Голобуцкий отметил, что, по его мнению, пока нет никаких доказательств, которые бы подтвердили злоупотребления со стороны заместителя главы Бюро.

По его словам, заказчики кампании против Углавы пытаются инициировать перезагрузку НАБУ. Углава, скорее всего, вообще не имеет отношения к проблеме с утечкой информации. Но его тоже надо "перезагрузить", потому что все 10 лет был слишком независимым.

"Как вы знаете, если общественность решила, что человек в чем-то виноват, то даже приговор суда в пользу человека уже не поможет", — заключил политолог.