Денис Парамонов и SMK Group потратят 5 млн грн на оборудование для Института сердца

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Благотворительная акция Фонда Дениса Парамонова "Tesla за донат" собрала более 2 млн грн. Кроме того, по решению бизнесмена и мецената Дениса Парамонова еще 5 млн грн будет направлено на приобретение современного оборудования для Института сердца. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Во время акции к нам обратилось большое количество больниц, все запросы от них систематизированы и обработаны. Среди заявок была и просьба от Института сердца – центра трансплантологии Украины. Команда медучреждения выполняет наибольшее количество трансплантаций сердца, почек и печени, делает самые сложные операции и детям. Ждать такое оборудование не может, оно нужно здесь и сейчас. Оно спасает жизнь каждую минуту. Поэтому я и SMK Group выделяем дополнительно 5 млн грн на оснащение для этого флагмана трансплантологии Украины", – заявил Денис Парамонов.

Напомним, в рамках акции Денис Парамонов отдал на благотворительность свой электрокар Tesla model 3. Победителем стал киевлянин Дмитрий Шмило.

"Считаю, что мы достигли основной цели акции – еще раз обратили внимание на необходимость помощи больницам, ведь сейчас перед страной стоят очень важные вызовы, поэтому благотворительные фонды и меценаты должны поддерживать и помогать как никогда. И меня в очередной раз приятно поразило то, что очень много украинцев участвовали в акции не ради выигрыша электрокара, а просто, чтобы приобщиться к хорошему делу. Мы регистрировали множество случаев, когда люди во время доната делали примечание, чтобы их не записывали в участники розыгрыша. Все было от чистого сердца и исключительно для помощи учреждениям здравоохранения. Также очень приятно видеть среди участников розыгрыша медработников, врачей, руководителей больниц, с которыми фонд давно работает. Таким образом они поддерживали себя и своих коллег, понимая цель, доверяя репутации нашего Благотворительного фонда", — отметил Денис Парамонов.

Поддержка больниц страны в рамках медицинского направления деятельности Фонда Дениса Парамонова не прекращается. За 2 года более 350 здравоохранительных учреждений из 20 областей Украины получили разнообразное оборудование и расходные материалы благодаря Фонду и его партнерам.

"Мы получаем очень много заявок от разных медицинских учреждений страны – всем им нужно новейшее оборудование, ведь за бюджетные средства не всегда можно приобрести то, что нужно, – отмечает Парамонов. – Именно поэтому мы анализируем все эти заявки и стараемся как можно быстрее выполнить их. Бывает приходится заказывать оборудование из-за границы. Конечно, ресурсов для этого нужно очень много. Я трачу немало собственных средств, но также проводим разнообразные розыгрыши, привлекая донаты украинцев".

Напомним, в прошлом году меценат Денис Парамонов отдал на благотворительность Бентли. Тогда этот автомобиль премиум класса разыграли среди участников акции «Задонатил на больницы – ездишь на Бентли». Победителем стал одессит Александр Верескля. Тогда акция позволила собрать более 2,7 млн. грн. Все эти средства по решению Дениса Парамонова были направлены на приобретение оборудования для десяти медицинских учреждений страны. К примеру, Гадячской больнице в Полтавской области был подарен новейший электрокардиограф, а одно из медицинских учреждений Староконстантинова в Хмельницкой области получило сверхсовременный УЗИ-датчик.