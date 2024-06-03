SOCAR, MONATIK и БФ "Твоя опора" объявляют о сборе средств на психосоциальную помощь детям

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Сегодня на АЗК SOCAR стартовал благотворительный проект "Обними крыльями" в сотрудничестве с MONATIK и благотворительным фондом "Твоя опора". В рамках проекта – с продажи специальных благотворительных стаканчиков и открыток – будут собираться средства для Семейного центра ментального благополучия "Твоя опора". Также присоединиться к проекту можно сделав благотворительный взнос в приложении SOCAR.

После деоккупации в Бучанский район вернулись местные жители и приехали вынужденные переселенцы с территорий, где ведутся активные боевые действия. Сейчас в районе зарегистрировано более 100 000 детей – пережившие оккупацию или вернувшиеся после эвакуации.

Именно дети – наиболее уязвимая категория украинцев среди переживших ужасы войны. И сейчас они тоже находятся под ее отрицательным влиянием. ПТСР, тревожность, депрессия, отчужденность, сложность в установлении социальных связей – с этими и другими нарушениями работают в Семейном центре ментального благополучия "Твоя опора". Здесь помогают детям и членам их семей преодолеть психологические последствия войны, укрепить психологическую устойчивость и жить качественную жизнь.

"Так много детей, потерявших безмятежное детство, которые из-за того, что они пережили, потеряли возможность мечтать, чувствовать себя в безопасности, находить новых друзей. Но в наших силах помочь им вернуться к качественной жизни. Поэтому мы и решили создать общий проект "Обними крыльями" и объявить сбор средств для Семейного центра ментального благополучия. Хочу выразить благодарность за сотрудничество фонду "Твоя опора", который оказывает столь необходимую сегодня помощь пострадавшим. А также мы благодарны и очень рады, что к нашей акции присоединился MONATIK, который действительно многое делает для украинцев в эти трудные времена", – говорит Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

"Вместе с Фондом "Твоя опора" у нас многолетняя история помощи украинцам. С начала полномасштабной войны мы сконцентрировали усилия на помощи детям и семьям с оккупированных и прифронтовых территорий. Именно поэтому мы решили объединиться и создать проект "Обними крыльями", направленный на сбор средств на психосоциальную помощь детям. Я с неописуемым вдохновением разрабатывал дизайн чашек и открыток, которым можно "дать жизнь" (бумажные открытки можно будет посадить и из них родится новая жизнь). Благодарен SOCAR за то, что стали партнерами в совместной инициативе. Вместе мы сможем собрать еще большую сумму для нашего будущего поколения", – рассказывает MONATIK.

"Здоровые и счастливые дети — это наша надежда и будущее. Поэтому столь важно уже сейчас позаботиться об их ментальном здоровье. Мы благодарны нашим партнерам АЗК SOCAR и MONATIK за поддержку украинцев в эти нелегкие времена и активное участие в помощи нашим подопечным. Это невероятно круто, когда объединяются звезды, бизнес и благотворители – мы усиливаем друг друга и вместе можем сделать гораздо больше добрых дел. Я каждый раз невероятно радуюсь инициативам в такой коллаборации. И сейчас, благодаря проекту "Обними крыльями", мы будем оказывать помощь еще большему числу детей. Поэтому приглашаю наслаждаться любимыми напитками в благотворительных стаканчиках с ласточкой и приобщаться к большому доброму делу", — отмечает основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук.