Потенциал ОПК под угрозой: оборонные предприятия обратились в Кабмин из-за мобилизации работников, — СМИ

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Ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые признаны критически важными для экономики Украины в условиях военного положения и имеют законное основание бронировать до 100 процентов работников включительно, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников своих предприятий во время сверки данных в ТЦК и СП. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в соответствующем обращении.

Более сорока предприятий, среди которых производители ракетного вооружения, артиллерии и снарядов, минометов и выстрелов к ним, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, в обращении к премьер-министру, министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, а также — главнокомандующему ВСУ, обращают внимание на то, что, после одновременного вступления в силу ряда законных и подзаконных актов, под угрозой оказался производственный потенциал отечественного ОПК.

В частности, после достижения работником 25-летнего возраста предприятие обязано сверять его военно-учетные данные с ТЦК и СП, а работник — пройти военно-врачебную комиссию. Также Минобороны пересматривает или изменяет перечень военно-учетных специальностей, из-за чего отдельные ВОС становятся недействительными, в результате чего военнообязанные должны обращаться в ТЦК и СП о внесении изменений в военно-учетные документы.

"Существуют отдельные случаи, когда именно в этот "переходный" период ТЦК и СП осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации государственных контрактов оборонного назначения. Несмотря на участие таких специалистов в выполнении государственных контрактов с госзаказчиком в сфере обороны и особой важности для отрасли ВПК, сразу после прохождения ВВК таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование", — отмечают руководители оборонных предприятий.

При таких условиях, как утверждается в обращении, Генеральный штаб и Министерство обороны Украины отказывают в согласовании предприятиям бронирования военнообязанных работников, которые не осуществили замену приписного свидетельства на Временное удостоверение, не обновили военно-учетную специальность или другие военно-учетные данные.

Такая ситуация угрожает выполнению государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства. Предприятия ОПК отмечают необходимость введения правового механизма отсрочки вручения мобилизационных распоряжений работникам предприятий, признанных критически важными для обороны Украины, что позволит бронировать специалистов после обновления их военно-учетных данных.