Выехавший из Украины Сергей Макогон через суд выбивает себе 10 млн грн премии, — Александр Кочетков

Related video

Бывший генеральный директор "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, который уехал из Украины, завел государственную компанию в долги и пытается через суд взыскать с нее годовую премию. Об этом в Facebook сообщил Александр Кочетков, передает"Укрньюз".

По данным, которые он обнародовал, в 2022 году ОГТСУ показал почти 50 млрд грн убытков, а в 2023 году (то есть, сразу, как Макогона уволили) вышел на 11,3 млрд грн прибыли и выплатил дивиденды. В 2024 году компания тоже показывает "плюс". Эта информация впервые появилась после встречи руководства ОГТСУ с международными партнерами. Слайд из соответствующей презентации опубликовал Кочетков.

"Неуважаемому "эксперту" не хватило навыков и знаний, чтобы удерживать на плаву прибыльную компанию? Не хватило силы воли, чтобы контролировать собственные аппетит и руки? Просто оцените: Макогон загнал в "минус" одну из самых мощных и разветвленных сетей магистральных газопроводов в мире. Получил уголовное дело и свалил из Украины", — написал Кочетков.

Журналисты сообщают, что недавно стало известно, что Макогон судится с ОГТСУ и пытается отсудить премию за 2021 год. Речь идет о 10,5 млн грн или 125,35% от годового должностного оклада. Из этого получается, что его ежемесячная зарплата на должности составляла около 700 тысяч гривен.

Также издание рассказывает, что 18 сентября 2022 года, через два дня после собственного увольнения, Макогон выехал из Украины якобы в "командировку" и до сих пор не вернулся. Государственное бюро расследований ведет расследование злоупотреблений в компании. Как пишет Кочетков, поговаривают, что сейчас Макогон находится в Канаде.

"Оттуда ему виднее, как нам спасать энергетику, поэтому он и строчит свои "экспертные" посты из условного Монреаля... Поэтому если наткнетесь в ленте на очередные поучения, как нашей стране жить, от новоиспеченного диаспорянина, спросите у него, а что по премии? И главное: когда ждать в Украине?" — написал Кочетков.