Стало известно, сколько правительство может взыскать убытков, нанесенные деятельностью экс-владельца "Дельта банка" Лагуном, — СМИ

Related video

Правительство Украины может взыскать убытки, нанесенные деятельностью экс-владельца "Дельта банка" Николая Лагуна в размере 1,2-1,4 млрд долларов. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на EUReporter .

Издание сравнивает сумму средств, которые можно получить от долгов Лагуна с первой партией оружия, которая поступит от правительства США в рамках большого пакета помощи.

В то же время издание напоминает, что свою бизнес-империю Лагун создал в середине 2000-х, скупая проблемные банки и раздавая потребительские кредиты.

"Дальнейшие расследования показали, что Лагун и менеджмент банка еще с 2011 года системно обманывали Нацбанк, создав десятки фиктивных оффшорных компаний для вывода средств. Уставный капитал рос только на бумаге. Международные корсчета опустели еще в 2013 году — зато в НБУ подавались фальшивые подтверждения имеющихся денег. Работающие займы "схлопывали" с крупными депозитами компаний, в результате чего потеряны права требования по десяткам кредитов в Ипотечном учреждении и Ощадбанке, что было впоследствии признано незаконным", — говорится в статье.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, общие убытки, нанесенные "Дельтой" и Лагуном из-за выплаты депозитов банка Фондом, невозвращенных кредитов рефинансирования, выведенных залогов, долгов перед государственными банками — по состоянию на 2019 годоценивались в 36 млрд грн (на тот момент около 1,4 млрд долларов) Соразмерной является сумма убытков, которую можно установить по публикациям в СМИ материалов уголовных производств — около 1,2 млрд долларов.

По данным украинских СМИ, у Лагуна есть целый ряд активных бизнесов как в Украине, так и в неподконтрольном Крыму.

Кроме того, согласно данным открытых реестров, Лагун прямо или косвенно связан с целым рядом компаний, которые были в свое время созданы в период с 2004 по 2012 год с участием его и его сестры Антонины — это строительные, девелоперские, финансовые бизнесы.

Офис генерального прокурора Украины поддерживает государственное обвинение в трех крупных производствах, которые в 2023 году были направлены в суд. Они связаны с растратой средств в крупных суммах и уклонении от уплаты налогов. В одном из дел Лагуна наконец в октябре 2023 года объявили в розыск — за неявку в суд. Сам фигурант подал заявление о банкротстве и о невозможности выплачивать долги на сумму 7,7 млрд грн и предлагает списать обязательств на сумму около 6 млрд грн.

В перечне имущества, которое Лагун предлагает использовать для расчетов с кредиторами — квартиры и земельные участки в Крыму, наделы в Киевской и Черниговской областях, ценные бумаги связанных с "Дельта Банком" компаний, а также коллекция наручных часов десятков разных марок. Из сообщений СМИ известно, что в 2022 году Лагун устроился на работу и перечисляет свою "зарплату" в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным "Ощадбанком", который составляет 4,5 млрд гривен.

"Если дело о банкротстве будет открыто, то суд должен будет ввести мораторий на удовлетворение требований всех кредиторов, а также назначить управляющего реструктуризацией долгов. Это будет означать, что возвращение более 1,2 млрд долларов долгов, которые сейчас Лагун должен государству Украина, и которые так нужны для обороны и обеспечения финансовой стабильности в условиях постоянной зависимости от внешней финансовой помощи — станет еще более призрачным", — резюмируют журналисты.