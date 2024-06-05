Украинцев с двойным гражданством не выпустят из страны: в ГПСУ отреагировали

Законодательство запрещает украинцам иметь множественное гражданство, говорит спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. При этом в случае, если такие документы у человека есть, он рассматривается исключительно как гражданин Украины. Такие нормы действовали всегда и не менялись с 1 июня.

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Информация о том, что украинцев с двойным гражданством не будут выпускать из страны не соответствует действительности, ведь Киев никогда не разрешал гражданам иметь несколько паспортов. Фокус собрал все, что об этом известно.

На сайте посольства США в Украине написали, что во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины. Соответственно, на них распространяются исключительно украинские права и обязанности. Это нововведение якобы начало действовать с 1 июня текущего года.

"Согласно военному положению Украины, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Ранее граждане этой группы, имеющие двойное гражданство США и Украины, могли въезжать в Украину и затем выезжать из нее, если они снимали с учета свое украинское место жительства и регистрировали свое американское место жительства", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Украинцы с двойным гражданством — что говорят в ГПСУ

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что обратился за комментарием по поводу заявления американского посольства в Государственную пограничную службу. Спикер Андрей Демченко заявил, что этот материал является манипуляцией, ведь Украина никогда не признавала двойное гражданство, а тех, кто на границе пытался предоставить документы другой страны, имея при этом украинские, были притянуты к ответственности.

"Формулировка, которая сейчас распространяется на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством не будут выпускать из страны, мягко говоря, некорректна. В который раз могу отметить, что в Украине запрещено иметь двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они, в первую очередь, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Такие нормы действовали и раньше", — заявил Андрей Демченко.

В то же время, продолжает представитель ГПСУ, не стоит путать людей с иностранными паспортами и тех граждан Украины, которые длительное время проживают за пределами страны и имеют специальную отметку об этом в своих документах.

Ранее такие украинцы мужского пола возрастом от 18 до 60 лет могли выезжать за пределы страны. После того, как законодательство было изменено, такая возможность для них стала ограниченной.

Напомним, 3 июня сообщалось, что народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила отказаться от паспортов украинцам, которые не обновили данные. По ее мнению, все те, кто решит не возвращаться на родину для того, чтобы обновить военно-учетные данные, должны сдать свои украинские документы и взять другие.