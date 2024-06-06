70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией — это больше, чем экономика

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В прошлом году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины около 4 миллиардов евро инвестиций. Об этом заявил Вячеслав Овечкин, директор Департамента инвестиций Министерства экономики Украины, во время вебинара "Содействие связям между Ирландией и Украиной". Мероприятие было организовано Дублинской торговой палатой, передают "Українські національні новини".

"Это даже больше, чем в относительно мирные 2016 и 2017 годы. Инвестиции от ирландских компаний выросли на 5% в прошлом году. В этом году мы снова ожидаем экономического роста", — подчеркнул Овечкин.

Мероприятие стало платформой для ключевых заинтересованных сторон для обсуждения инвестиционных возможностей, формализации своих обязательств путем подписания Меморандума о взаимопонимании. Среди участников были представители украинского правительства, Ирландской торговой палаты и крупнейших ирландских корпораций, работающих в Украине.

Во время вебинара было отмечено, что в 2023 году Ирландия импортировала из Украины товаров на сумму почти 25 млн евро, что на 29% больше, чем в 2018 году. Ирландия экспортировала в Украину товаров на сумму 45 миллионов евро. Лариса Герасько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ирландии, отметила, что развитие торговых отношений между двумя странами — это не только об экономических показателях, это о людях.

"Укрепляя торговые связи, Ирландия может предоставить Украине необходимую экономическую поддержку для ее оборонных усилий, восстановления инфраструктуры и помощи гражданам в это сложное время", — отметила Герасько.

Гийом Кавалье, президент в Центрально-Восточной Европе компании CRH, ведущего поставщика строительных материалов и решений, отметил, что за 25 лет деятельности в Украине компания инвестировала около полумиллиарда долларов.

"Среди наших последних достижений — завершение строительства цементного терминала под Киевом стоимостью 34 млн долларов. Этот ключевой логистический актив обеспечит эффективные поставки основных строительных материалов, что будет способствовать развитию и росту региона. Эти инвестиции подчеркивают нашу веру в потенциал Украины и нашу преданность ее народу и экономике", — сказал Кавалье.

CRH планирует дополнительные инвестиции для увеличения производства в Украине. Компания подписала меморандум о взаимопонимании с ЕБРР о приобретении активов Buzzi в Украине. Сейчас сделка находится на рассмотрении в АМКУ.

Майк Стэнсон, директор проектов Kingspan, еще одной ирландской компании по производству строительных материалов, объявил, что они решили инвестировать 300 млн долларов в Западную Украину после вторжения.

"Наш проект под кодовым названием "Сирша" (свобода на ирландском языке) символизирует поддержку борьбы Украины против угнетения. Ожидается, что производственный кампус заработает до 2026 года, сделав значительный вклад в восстановление и экономическое развитие Украины", — добавил Стэнсон.

Во время мероприятия также была поднята тема приватизации. По словам Оксаны Осьмачко, заместительницы главы Фонда государственного имущества Украины, в этом году планируется приватизировать 1 478 государственных предприятий. Среди них — 18 объектов со стартовой ценой около 6 млн евро.

"На данный момент Фонд государственного имущества управляет 618 видами хозяйственной деятельности, включая сельское хозяйство, под его надзором находится 220 сельскохозяйственных предприятий. Летом этого года в Украине состоятся первые аукционы по продаже государственных земель сельскохозяйственного назначения. Эти аукционы будут открыты для всех участников, включая международных инвесторов, которые смогут арендовать земельные участки на 14 или 25 лет", — объяснила Осьмачко.

Мероприятие также подчеркнуло уверенность международного сообщества в правильности выбранного Украиной пути, ожидая объявления более 100 новых соглашений и проектов на общую сумму более 9 миллиардов евро на предстоящей Конференции по восстановлению Украины в Берлине.