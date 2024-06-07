Порошенко за май обогатился почти на 230 миллионов, — СМИ

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Лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко в мае обогатился еще на более 227 миллионов гривен. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает УНИАН.

Согласно поданным в НАПК декларациям по изменению имущественного положения, в мае 2024 года Порошенко стал богаче еще на 227 миллионов 898 тысяч гривен. В своих декларациях народный депутат указал, что получил указанные средства как проценты, дивиденды и возврат стоимости от приобретения ценных бумаг, рассказывают журналисты.

Также в публикации отмечается, что согласно аналитическому отчету YouControl, народные депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 человек из 401, за войну обогатились, как все избранники Верховной Рады вместе взятые. Так, заработки оппозиционеров из фракции "Евросолидарность" за два года составили более 3 млрд грн. Примерно столько же заработали все 374 депутата от других партий.

Кроме того, напоминают журналисты, Петр Порошенко только в 2022 году обогатился в 20 раз больше, чем до войны, задекларировав 1 млрд 435 млн грн заработков. Тогда как за довоенный 2021 год Порошенко заработал всего 162 млн грн. Олигарх вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 миллиард долларов.