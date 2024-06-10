Якісна та швидка діагностика зору для дорослих

Щоб ваше життя було наповнене яскравими враженнями, слід потурбуватися про здоров´я очей. Зберегти зір і попередити очні захворювання дозволить своєчасна діагностика зорового апарату.

Проходити комплексну перевірку зору краще в спеціалізованих закладах, накшталт офтальмологічного центра "Ексімер" у Києві. Висококваліфіковані спеціалісти, новітнє обладнання з провідних країн світу, використання сучасних методик діагностики та лікування — запорука збереження гарного зору.

Навіщо проходити діагностування зорової системи

Комп’ютерна перевірка зору — швидкий і безболісний процес. Він складається з комплексу точних методів, направлених на виявлення хвороб очей або незначних відхилень, з‘ясування причин появи захворювання та запобігання розвитку супутніх патологій.

Завдяки сучасному обладнанню вдається всебічно розглянути структури ока та поставити точний діагноз одразу після обстеження. Правильний діагноз — перший і головний крок на шляху результативного лікування. На основі вірного діагнозу офтальмолог зможе розробити ефективну схему терапії, яка допоможе якщо не повністю вилікувати, то хоча б скоригувати захворювання та його розвиток.

Під час діагностики лікар-окуліст:

Оцінює стан зорових органів, виявляє патології на всіх стадіях.

На основі отриманих даних вибирає оптимальний курс лікування для припинення розвитку хвороби та можливих ускладнень.

Оцінює доцільність проведення мікрохірургічної операції.

Виявляє захворювання на безсимптомному етапі, супутні та приховані патології.

При комплексній діагностиці простіше скоригувати вікові зміни. Тому важливо регулярно проходити обстеження, починаючи з 50-річного віку. Також при систематичних перевірках зору сильно знижується ймовірність виникнення та розвитку очних хвороб.

У яких випадках варто звернутися до офтальмолога

Найчастіше люди звертаються по допомогу до спеціалістів, коли хвороба дає про себе знати. З точки зору лікарів ця тенденція не просто хибна, а навіть небезпечна, адже зорові хвороби досить підступні: перші симптоми можна відчути, коли захворювання неможливо буде зупинити. У таких випадках патологія може призвести до часткової або повної втрати зору.

Щоб убезпечити себе від невідворотніх наслідків, записуйтесь на діагностику зорового апарату до офтальмологічного центра "Ексімер" в Одесі за таких обставин:

Відчули погіршення гостроти зору, перед очима ніби біле простирадло, болісні або неприємні відчуття (свербіж, різь) та інші характерні симптоми. Зокрема це може свідчити про необхідність негайного призначення лікування. Вирішили змінити окуляри на лінзи. Самостійно переходити на м‘які/жорсткі лінзи не варто, адже існують певні протипоказання. Тільки досвідчений офтальмолог, після проведення спеціальних тестів, може дозволити перехід на лінзи. Лікар також проконсультує щодо їх вибору та експлуатації. Збираєтеся стати мамою. Для жінок, які мають вади зору, важливо проконсультуватися з окулістом ще до моменту зачаття. Під час вагітності таке обстеження є обов'язковим, адже у жінки відбувається гормональна перебудова, що може вплинути на зорову систему. Лікар оцінить всі можливі ризики та надасть свої рекомендації щодо пологів: під час природного народження дитини у мами сильно підвищується внутрішньоочний тиск, що може призвести до відшарування сітківки. Призначене мікрохірургічне втручання. Обов‘язковою умовою проведення операції є попереднє діагностування зорової системи. Спеціалісти мають знати не лише будову та особливості структур зорового апарату, а й бачити реальну картину змін у зоровій системі. Сталося травмування голови чи безпосередньо очей, хімічний чи інший вид опіку. Діагностика дозволить оцінити можливі наслідки травми та запобігти розвитку патології.

Також рекомендовано регулярно проходити обстеження людям, робота яких пов'язана з довготривалим перебуванням перед комп‘ютером. Така зайнятість може призвести до сухого кератокон'юнктивіта.

Якщо у вас один з цих випадків або ви вважаєте, що необхідна консультація окуліста, не зволікайте — запишіться на діагностику зору в найближчий до вас офтальмологічний центр "Ексімер".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.