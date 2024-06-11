Из-за нелегального экспорта зерновых Украина теряет миллиарды гривен, — Вербицкий

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Одна из самых распространенных схем "черного" экспорта зерна — это использование фиктивных предприятий, которые оформлены на подставных лиц. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Отмечается, что такие предприятия создают для продажи зерна, которое приобретено за наличные у фермеров в основном по заниженной стоимости. А после того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному потребителю. Из-за этого страдает украинская экономика.

Чтобы уменьшить нелегальный экспорт зерна, в Офисе генерального прокурора действует межведомственная группа по вопросам противодействия уголовным нарушениям на рынке зерна.

"Наша группа работает на предупреждение, чтобы нелегально зерно не выходило из страны. Это во-первых, это во-первых. Мы контролируем правоохранительные органы, и координируем их для того, чтобы они быстро реагировали, если зерно нелегально покупается за наличные, не уплачиваются налоги, и по поддельным документам пытаются вывезти его по заниженной стоимости", — заявил Вербицкий.

По данным НБУ, невозврат валютной выручки от экспорта зерновых снизился. На сентябрь 2023 года этот показатель составлял 8 млрд долларов. По состоянию на июнь 2024 года сумма невозврата составляет лишь 3 млрд долларов, поступления в бюджет за последний год выросли на 1 млрд долларов.