Укрнефтебурение год после госуправления — нардеп Кучеренко привел неутешительные последствия

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Уже прошел год с момента, когда государство взяло под свое управление газодобывающую компанию "Укрнефтебурение". Это уже привело к серьезным потерям для госбюджета. О последствиях года госуправления УНБ рассказал представитель парламентского энергокомитета Алексей Кучеренко, передает "Телеграф".

Он только вчера лично побывал на очередном (уже шестом) заседании апелляционного административного суда по делу о восстановлении лицензии на добычу нефти и газа по иску компании УНБ к "Госгеонедра". Заседание, кстати, было перенесено, а в это время, по данным Кучеренко, государство продолжает терять миллиарды долларов прибыли и сотни миллионов кубов недобытого газа.

И пока рассмотрение продолжается представитель энергокомитета проанализировал всю ситуацию вокруг УНБ, но для начала напомнил:

Ранее УНБ платила в госбюджет миллиарды гривен налогов и входила в двадцатку по объемам поступлений налогоплательщиков. Однако уже в мае 2023 г. состоялся арест корпоративных прав экс-владельцев.

"По сомнительному уголовному делу более чем 15 летней давности, они (корпоративные права, — ред.) были переданы в АРМА для дальнейшего управления в интересах государства. АРМА вне конкурсной процедуры под вымышленными основаниями "предотвращения угроз прерывания функционирования активов" передает корпоративные права ранее принудительно временно изъятой в собственность Минобороны Укрнафты. Укрнафта полностью меняет менеджмент и увольняет в том числе всю юридическую команду и это при том, что у Укрнафты хватает с головой своих проблем.", — напоминает Кучеренко.

О том, какие последствия повлекло за собой все указанное выше, продолжает Кучеренко:

"Летом 2023, сразу после передачи УНБ в управление государственной Укрнафте, другой госорган Госгеонедра ни с того ни с сего решил обратиться в суд по делу в котором уже много лет назад была поставлена точка всеми судами, по явно натянутому поводу, с достаточно понятными возможными последствиями — лишить лицензию на добычу газа УНБ с одновременной остановкой добычи крайне необходимого во время войны газа и остановки миллиардных поступлений в государственный бюджет".

В это время АРМА, Кабинет министров и Укрнафта бездействуют.

"Ни одного обращения в суд, ни одного распоряжения Госгеонедрам отозвать иск или ходатайствовать о приостановлении судебного разбирательства как минимум на время до окончания войны", — добавляет он.

Далее Укрнафтой в УНБ были назначены новые юристы, которые проиграли дело и 28 ноября — суд удовлетворяет иск "Госгеонедра" и отменяет действие спецразрешения для УНБ.

Новые управленцы останавливают добычу и как результат — уже более полугода, когда-то сверхмощное нефтегазовое предприятие остановлено.

Государство не получает ни необходимого газа, ни миллиардов налогов.

"Эти полгода "управители" забрасывают суды и госорганы обращениями и исками с явно слабой юридической позицией, потому что те юристы, которые все предыдущие годы вели это дело — были принудительно уволены и один за другим суды отказывают новому УНБ", — пишет Кучеренко.

Кроме того, некоторые СМИ пишут о миллионных зарплатах руководства УНБ, которая по сути превратилась в компанию-фантом и которая не ведет никакой деятельности кроме продуцирования убытков. Кучеренко обещает разобраться в этом и сделать все, "чтобы тема миллионных зарплат "супер менеджеров" государственных компаний возмутила также все население Украины!"

По словам Кучеренко, эта ситуация уже привела к многомиллиардным потерям государственного бюджета и к большому ущербу энергобезопасности страны.

"Что самое интересное — до прихода в УНБ Укрнафты, УНБ непрерывно работала под управлением действующей в то время управленческой команды, никаких угроз остановки не было, даже миллиарды налогов уплачивались авансом в госбюджет. И к сожалению — именно после прихода Укрнафты через несколько месяцев наступило событие, которое полностью нивелировало основную цель внеконкурсной процедуры по которой Правительство определило управляющего для УНБ", — говорит он.

Учитывая глобальные задачи, которые стоят перед Укрнафтой, Кучеренко считает, что крайне актуальным сегодня было бы решение о немедленной отмене этого распоряжения и проведения прозрачного конкурса с привлечением компании, которая бы гарантировала восстановление работы и добычи газа крайне необходимого сегодня для Украины.

"Действия Председателя Госгеонедра Опимаха вообще анализу не поддаются и должны быть оценены по всей строгости законов военного времени", — резюмирует он.