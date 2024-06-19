Кристина Ильницкая опровергла данные из расследования СМИ об имуществе и связях заместителя генпрокурора

Related video

В материале СМИ о семье заместителя генпрокурора Вербицкого, изложен ряд недостоверных предположений, касающихся жизни названных лиц. Об этом говорится в письме-обращении Кристины Ильницкой к СМИ, передает "Апостроф".

Так, автор обращения указывает, что все имущество, о котором говорится в материале, приобрела за свой счет. Информация, изложенная в расследовании СМИ, вредит ее деловой репутации и репутации других, поэтому она привела подробный отчет об объектах недвижимости и транспортных средствах, которые имела в собственности и в распоряжении, и осуществила их продажу.

Автор утверждает, что имеет достаточно средств для приобретения указанных объектов, ведь помогала вести яхтенный бизнес партнеру, с которым находилась в отношениях, Приймаку Юрию. В 2020 году мужчина умер от онкологической болезни. После его смерти Кристина Ильницкая имела в распоряжении средства, ряд объектов недвижимости, авто и яхты. С 2017 по сентябрь 2023 она владела и имела право распоряжаться: по меньшей мере 15 объектами движимого и недвижимого имущества (3 земельных участка, 2 дома, квартира в Киеве, 6 авто, три водных транспортных средства), и у нее была доверенность на распоряжение имуществом умершего Юрия Приймака. Она привела список объектов недвижимости, которые были проданы, и тех, которые сейчас находятся в ее собственности:

2023 — продан земельный участок в Бориспольском районе Киевской обл., площадью 0,18 га;

В 2023 продан жилой дом площадью 41,7 кв. м в Бориспольском районе и земельный участок, на котором он был расположен;

В 2020 — продан объект жилой недвижимости на 597 кв. м в городе Боярка, и земельный участок;

Квартира в Киеве и в собственности матери — дом, в котором они проживают с матерью и сыном. Квартира была приобретена в 2009, в 2020 восстановлено документы о праве собственности.

Перечень транспортных средств, которыми владела Ильницкая, и которые продала: в мае 2024, сразу после покупки нового авто, продала Mercedes Benz GLC, купленный в 2021, в 2021 продано Jaguar E-Pace, в 2020 продано Tesla Model S, в 2020 продано BMW 328i, в 2019 продано BMW 550i, в 2018 продано Hyundai Sonata. В августе 2023 автор обращения продала яхту на 8 м х 2,6 м, в 2020 — 2 водных скутера Yamaha. Ранее в ее собственности были TOYOTA RAV4 (продано в 2010) и Skoda Fabia (продано в 2007). Сейчас у нее Porsche Macan T, приобретенный в 2024, и прицеп для перевозки водного транспорта.

Кристина Ильницкая утверждает, что большинство операций с имуществом осуществила задолго до знакомства с Дмитрием Вербицким осенью 2023 года. Они находятся в отношениях 6 месяцев и их отношения "не имеют семейного характера": "Этот человек не имеет никакого отношения к моим личным финансам", — отмечает автор.

Салон красоты "Leo Beauty", о котором шла речь в расследовании, ей не принадлежит. Сторис, в которых говорилось "кто подарил тебе салон" означали, по ее словам: "кто подарил услуги салона". Эти услуги были получены на основе сотрудничества в целях рекламы. В апреле сотрудники салона вышли на неё с предложением, чтобы она рекламировала их услуги, а за это предложили бесплатно пользоваться услугами салона.

Фото — переписка с представителями салона

Представители салона удалили переписку чата, упоминания об Ильницкой в соцсетях. Предложение она называет провокацией со стороны владельцев салона Leo Beauty против нее и Вербицкого, ведь после начала кампании дезинформации он узнал, что владельцами салона красоты являются лица, аффилированные с фигуранткой уголовного производства, которой он подписал уведомление о подозрении.

Она указывает, что получение сведений о ее имуществе из закрытых госреестров является вмешательством в ее личную жизнь, и она оставляет за собой право реагировать на эти факты.