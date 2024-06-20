Замгенпрокурора Вербицкий заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации те, кто хочет избежать ответственности

Заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил в интервью Украинским новостям, что против него развернута информационная кампания со стороны фигурантов уголовных производств, которые пытаются избежать ответственности, дискредитировав его. Таким образом, Вербицкий ответил на ряд сюжетов и публикаций СМИ, которые освещали его жизнь и жизнь Кристины Ильницкой, с которой он имеет отношения. В этих материалах утверждалось, что Вербицкий через Ильницкую может легализировать незадекларированные доходы.

"Все эти подробности появились в медиа не просто так. А в рамках кампании дискредитации меня, других прокуроров и свидетелей по уголовным производствам. Поэтому я готов продолжить этот публичный разговор и защищать свою репутацию. Не только ради себя, но и чтобы показать, что давить на следствие недопустимо", — заявил Вербицкий.

По его словам, он "впервые пригласил на кофе" Ильницкую в октябре 2023 года и согласно Закону о предотвращении коррупции не должен упоминать ее в декларации, потому что они не ведут совместный быт и "не являются семьей, в понимании семейного кодекса и в понимании Закона о предотвращении коррупции".

"В своем доме она живет с сыном и со своей матерью. Она не обогатилась внезапно со мной. У нее были и яхты, и квартиры, и машины, и земельные участки. До знакомства со мной она ездила не Mrecedes, сменила его на Porsche", — сказал Вербицкий.

Он отметил, что у Ильницкой есть деньги, "она взрослый человек, и имеет право ими распоряжаться как она хочет".

"Я сам максимально заинтересован во всестороннем, объективном и независимом расследовании всех обстоятельств этой ситуации. Положения Закона Украины "О прокуратуре" не предусматривают отстранение прокурора от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования, что является гарантией независимости прокурора. Поэтому сегодня я сам обратился к Генеральному прокурору с просьбой перераспределить все мои обязанности между другими заместителями на время проведения служебного расследования", — заявил Вербицкий.

Он заявил, что медийное давление на него связано с резонансными расследованиями о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. В частности, он сказал, что одно из этих дел касается частного банка, а некоторые фигуранты находятся в международном розыске. Государственная налоговая служба установила нарушений на 7 млрд грн в этом банке.

"Я имею такие доказательства, но не могу во всех деталях это рассказать, потому что это является тайной досудебного следствия и это может повредить расследованию уголовного производства... Честно, хотелось бы ответить, чтобы общество видело, что происходит вокруг этой ситуации и как лица, которые подозреваются в совершении преступлений пытаются, по моему мнению, таким образом избежать ответственности", — сказал Вербицкий.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.