"Перепутал" с Путиным: депутат Сумского облсовета застрелил лесника, — прокуратура (фото)

Депутат выстрелил из своего карабина в 46-летнего мужчину, который находился в зоне ведения огня. Судя по опубликованным кадрам с места трагедии, пуля должна была поразить изображение Владимира Путина.

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Депутата Сумского областного совета подозревают в убийстве работника местного лесничества в селе Заречье Конотопского района. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Инцидент произошел в пятницу, 21 июня около 19:00 на территории охотничьего хозяйства "Северный лес". По данным обвинения, во время пристрелки охотничьего карабина депутат выстрелил в человека вместо установленной мишени. При этом работник находился в зоне ведения огня.

Прокуроры опубликовали фотографии с места происшествия. На одном из кадров виден карабин и мишень в виде нарисованной на листке бумаги головы, предположительно, российского президента Владимира Путина.

От полученного огнестрельного ранения 46-летний пострадавший скончался на месте. Депутата облсовета удерживают в изоляторе временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения. Прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Имя и фамилия депутата не разглашают. Если его вину докажут в суде, ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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