"Стальной фронт" Ахметова передал ГУР штурмовые корабли

Скоростные бронированные десантно-штурмовые корабли CB90 обеспечат усиление оперативных возможностей спецназовцев Военной разведки Украины.

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В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова воинам Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) передали три корабля CB90 общей стоимостью 165 млн грн, передает ТСН.

"Мы доставляли их сюда очень долго, около полугода, но сегодня они наконец доставлены, и ребята могут выполнять боевые задачи. Также бойцы прошли обучение для того, чтобы правильно этими машинами владеть и распоряжаться. Эта машина развивает высокую скорость на воде, является высокоманевренной, чтобы выполнять самые тяжелые задачи", — рассказал руководитель проектного офиса Метинвеста Александр Водовоз.

Корабли CB90 предназначены для выполнения ряда задач. Они могут использоваться для десантных операций, наблюдения за акваторией, а также выполнять роль патрульных катеров или специальных плавсредств огневой поддержки.

"Наше подразделение благодарит за предоставленную технику. Корабли хорошие, очень мощные. Они будут использоваться для уничтожения врага", — прокомментировал представитель ГУР.

Напомним, "Стальной фронт" — это милитарная инициатива Рината Ахметова и его бизнесов, созданная для помощи украинским защитникам.

С начала полномасштабного вторжения России бизнесмен направил на поддержку ВСУ и гражданских граждан более 9 млрд грн.