Вербицкий заявляет, что уволился с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию для сохранения репутации ведомства

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Уволенный приказом генерального прокурора Андрея Костина с должности заместителя генпрокурора Дмитрий Вербицкий сообщил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу ведомства в целом, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я подал на имя генерального прокурора заявление об увольнении меня с административной должности (заместителя генерального прокурора — ИФ-У) по собственному желанию", — сказал Вербицкий агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя сообщение об увольнении его с должности заместителя генпрокурора.

По его словам, такое решение аргументировано тем, что негативная информация в СМИ, которая касается его, сказывается и на имидже органов прокуратуры в целом.

"Осознавая важность сохранения репутации государственного органа, который я представляю, считаю свое решение правильным", — отметил Вербицкий.

Он также подчеркнул: "Готов и дальше защищать свою честь и профессиональную репутацию. Ожидаю завершения служебного расследования и проверки НАПК, которые должны поставить точку в этом вопросе".