В развлекательном центре Житомира девочка получила несколько переломов, прыгая на батуте

Врачи диагностировали у ребенка компрессионные переломы. По факту травмирования девочки прокуратура Житомирщины открыла уголовное производство.

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В одном из развлекательных центров Житомира произошло чрезвычайное происшествие. 9-летняя девочка серьезно травмировалась во время игры на батуте. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Девочка с мамой находилась в развлекательном центре, где играла на батуте. Во время игры она получила травмы. Ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали у нее компрессионные переломы.

По факту травмирования ребенка прокуратура открыла уголовное производство.

"Мама ребенка обратилась в окружную прокуратуру с заявлением об установлении причин, по которым батут оказался опасным для здоровья малолетнего. Житомирской окружной прокуратурой 28.06.2024 внесены в ЕРДР сведения по факту нарушения правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений (ч. 1 ст. 275 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас органом досудебного расследования проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для выяснения обстоятельств травмирования ребенка.

Напомним, что 14 июня сообщалось, что в Одесской области родители разоблачили воспитателей частного детского сада в травле их 2-летней дочери. Они оскорбляли и запугивали ребенка. Родители спрятали в игрушку диктофон и выяснили правду.