Шабунина признали непригодным к службе в армии из-за родинок, — журналист Владимир Бойко

Активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинок на теле. Об этом пишет журналист Владимир Бойко, публикуя материалы судебного заседания, которое сейчас рассматривается в Днепровском районном суде Киева в отношении Шабунина, передают "Украинские новости".

"В ходе досудебного расследования оказалось, что Шабунин, действительно, имеет "законные основания". Как сообщил Шабунин следователю… в 9 классе в военкомате не прошел медицинскую комиссию — не пропустил дерматолог из-за родинок на теле. В связи с этим Шабунину была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", — пишет Бойко.

"Непригодный Шабунин на законных основаниях уклоняется от военной службы… , служить ему не позволяют родинки, а вовсе не отсутствие морали и убежденность в собственной безнаказанности, как думают некоторые", — пишет Бойко.

Напомним, командующий Сил Терообороны генерал Баргилевич в декабре 2023 года обращался в ГБР, чтобы наказать командира воинской части за незаконные командировки и выплаты активисту Шабунину.

ГБР расследует два уголовных дела в отношении Шабунина — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК. А СМИ сообщали, что он числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.