Шмыгалю пора отчитываться: СМИ назвали ключевые провалы премьера за 4,5 года на должности

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится на посту дольше всех своих предшественников, при этом он возглавляет первое правительство, которому ни разу за это время не утвердил программу парламент. Поэтому провалы в энергетике, агросекторе, государственных финансах, отношениях с местными органами самоуправления — очевидное основание для отставки главы Кабмина, считает политолог Владимир Сонюк. Об этом он написал в статье на сайте Главком.

Автор отмечает, что ни один из кризисов, с которыми пришлось столкнуться правительству Шмыгаля — от пандемии коронавируса до полномасштабного вторжения России — не был пройден "образцово". Наоборот, градус скандала и недоверия к исполнительной власти только нарастает. По данным Центра Разумкова, в июне 2024 года уровень недоверия к правительству вырос до рекордных за последнее время 72,8%, превысив даже довоенные показатели.

Больше всего проблем автор видит в энергетике. К скандалувокруг блокирования финансирования третьего уровня защиты объектов энергетической инфраструктуры со стороны лично Шмыгаля следует добавить неудачное регулирование рынка топлива, что привело к топливному кризису 2022 года, неспособность сбалансировать рынок электроэнергии. Также к провальным инициативам можно отнести обман ожиданий инвесторов в возобновляемую энергетику (ВИЭ), отсутствие новой высокоманевренной газовой генерации, многочисленные накопленные долги перед участниками рынка.

Кроме того, к провальным можно отнести подписание соглашений о строительстве новых ядерных реакторов с мизерными шансами на фактическую реализацию этих проектов. Дополнением картины является один из самых громких коррупционных скандалов, случившийся в правительстве Шмыгаля с одним из его ближайших соратников — первым заместителем министра регионального развития Василием Лозинским, которого "взяли" на взятке в $400 тыс. отката за поставку по завышенным ценам передвижных котельных для водоканалов.

В агросекторе главным провалом стала неспособность противостоять блокаде экспорта зерна со стороны европейских стран. По оценкам наблюдателей, правительство проиграло этот трек "всухую" на всех возможных уровнях — от стратегического планирования до вопроса поддержки отечественных экспортеров, которые в этой ситуации остались один на один с проблемой.

Также Шмыгаль и его правительство, по мнению автора, не справились с вопросом обеспечения финансирования государственных расходов. "Разнонаправленные сигналы о повышении налогов(Ш мыгальутверждает, что это не обсуждается, хотя необходимость уже перезрела, и бизнес просто ждет адекватного анонса), откровенно вредные, дорогие и несвоевременные инициативы вроде "кэшбека" за украинскую продукцию или индексирования пенсионных и других социальных выплат — явно не лучший ответ на 500-миллиардную дыру в бюджетном балансе, которую уже сегодня нечем покрывать", — пишет Сонюк.

"Вместо того, чтобы стимулировать работу бизнеса, создавать условия для привлечения новых кадров, решить наконец (в ту или иную сторону, но определиться!) вопрос экономического бронирования — Денис Шмыгаль, похоже, сделал ставку на самый простой путь — неизбежную эмиссию гривны. А значит — на раскручивание качелей инфляции и снижение реальных доходов и без того небогатых граждан", — добавляет он.

Отдельно автор отмечает и полное игнорирование правительством потребностей бизнеса. "Пробуксовка с реформированием силовых структур, ответственных за "кошмар" бизнеса (БЭБ, Налоговая, Таможня), передача на "аутсорс" диалога с предпринимателями, и формальная реакция на громкие скандалы и давление на инициаторов объединения "Манифест 42" — это реальное отношение Кабмина Шмыгаля к потребностям предпринимателей и демонстрация неспособности осуществить прорывные шаги в направлении улучшения ситуации", — написал политолог.

Также одним из самых контраверсионных решений Кабмина Шмыгаля стало фактическое сворачивание реформы децентрализации. "У местных общин под видом перераспределения на закупку дронов забрали местные налоги (не только НДФЛ от военных и других силовиков, но и большинство других сборов). При этом никаких механизмов обеспечения прозрачности такого перераспределения не появилось", — написал Сонюк.

По его мнению, учитывая перечисленные проблемы, вопрос смены руководства правительства — это не только вопрос эмоций или "удобства" в коммуникации с другими ветвями власти. Но и вопрос эффективности в условиях чрезвычайно интенсивной войны, во время которой накопление "проколов" в таком количестве просто недопустимо.