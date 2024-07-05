Фонд Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы "Надежда" обеспечили больницы передовой современным медоборудованием

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Благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы "Надежда" и их партнерам в больницах на передовой появились сразу четыре "искусственные почки", пять аппаратов Еѕау Pulse Schiller для проведения реанимационных действий, а также электрохирургический аппарат. Это поможет спасти еще больше жизней, передает RegioNews.

Сегодня медучреждения в прифронтовых городах и на передовой требуют повышенного внимания, ведь не всегда они имеют в достаточном количестве современное оборудование с помощью которого можно спасать жизни. Благотворительный фонд Дениса Парамонова и Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" при поддержке партнеров продолжают обеспечивать критическим медоборудованием больницы на передовой и в прифронтовых населенных пунктах.

Эти фонды уже приобрели пять аппаратов Еѕау Pulse Schiller (Швейцария), которые используются для реанимационных действий, как в полевых условиях и во время эвакуации, так и в отделениях интенсивной терапии. Также меценаты доставили сразу четыре аппарата Prismaflex — "искусственные почки" для пациентов с острой почечной недостаточностью. Благодаря такому оборудованию на Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях удастся спасти еще больше жизней украинских защитников и защитниц.

Всего только за последние несколько месяцев приобретено и доставлено на передовую оборудование на сумму около 15 миллионов гривен.

Во время последнего визита в Донецкую область благотворители передали электрохирургический аппарат, медицинский отсос, аппарат для герметизации сосудов и другое медицинское оборудование госпиталю ГПСУ, который базируется непосредственно вблизи линии соприкосновения.

Основатель Благотворительного фонда Денис Парамонов отмечает, что благотворители должны сплотиться для наращивания помощи больницам.

"Сегодня у государства есть очень много неотложных задач, а потому часть ответственной работы по обеспечению медучреждений в прифронтовых городах и селах должны взять на себя именно меценаты и благотворительные организации. Вместе с партнерами мы делаем все возможное, чтобы как можно больше украинцев получили квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому стараемся находить разнообразное современное оборудование, доставляя его в соответствующие медучреждения. Во многих случаях речь идет действительно об уникальном оборудовании, благодаря которому врачи могут спасать жизни", — отметил Денис Парамонов.

В свою очередь председатель наблюдательного совета фонда "Надежда", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль подчеркнул важность сотрудничества благотворительных организаций.

"Сотрудничество фонда "Надежда", Фонда Дениса Парамонова, и меценатов, которые включаются в наши благотворительные проекты, — это пример эффективной работы по обеспечению медицинских учреждений на линии фронта самым необходимым оборудованием. От того, насколько хорошо оснащен госпиталь, напрямую зависит качество и эффективность помощи, а главное — жизни наших воинов, которые они смогут спасти", — рассказал Валерий Дубиль.

Добавим, что эту благотворительную инициативу также поддерживают меценаты и предприниматели Святослав Нечипоренко, Андрей Здесенко, Анатолий Шкрибляк, Андрей Милованов и Алексей Омельяненко.

Напомним, что Благотворительный фонд Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы "Надежда" вместе с партнерами с первых дней полномасштабного вторжения оказывает системную помощь прифронтовым госпиталям. Закуплено и доставлено в больницы вблизи линии соприкосновения критического медицинского оборудования на сумму более 100 миллионов гривен. В частности, это три кабинета гастроколоноскопии, более десяти аппаратов ИВЛ, более десяти аппаратов для непрямого массажа сердца, десятки скорых, два аппарата КТ и МРТ-аппарат, ультразвуковые скальпели, и много другого дорогостоящего оборудования, необходимого для спасения жизней.