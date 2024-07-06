МАУП лучшая в ТОП-10 частных университетов Украины

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4 июля украинский информационный ресурс "Освіта.ua" опубликовал ежегодный консолидированный рейтинг, который охватывает 235 высших учебных заведений и разделен на 10 тематических подрейтингов. Межрегиональная Академия управления персоналом заняла первое место в десятке лучших частных университетов Украины, передает ТСН.

"ТОП-10: Лучшие частные вузы" формируется по данным других трех известных рейтингов, опирающихся на важные критерии оценивания: "ТОП-200 Украина", Scopus и "Бал НМТ на контракт". В итоге МАУП продемонстрировала лучшие результаты среди всех частных ЗВО страны в 2024 году.

Такая высокая оценка является подтверждением того, что команда МАУП уделяет много внимания развитию всех направлений деятельности ЗВО — образовательного, воспитательного и научного, и преданно служит своей миссии — готовить высококвалифицированных специалистов, которые способны внести значительный вклад в развитие будущего нашей страны.