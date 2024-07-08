ВАКС создал прецедент, отменив арест корпоративных прав

Related video

Решение Высшего антикоррупционного суда Украины об отмене ареста корпоративных прав бенефициарных владельцев группы компаний ГРК создает прецедент и предоставляет аргументы для судебной защиты другим владельцам юридических лиц, которые считают, что принадлежащие им акции были арестованы неправомерно. Об этом говорится в материале"Корпоративные права не являются вещественным доказательством — решение ВАКС создало юридический прецедент", опубликованном на сайте издания"Телеграф".

Напомним, весной 2022 года Печерский районный суд города Киева по ходатайству ГБР и Офиса генпрокурора наложил а рест на корпоративные права, а именно на акции ряда бенефициарных владельцев юридических лиц операторов газораспределительных предприятий, в связи с проведением уголовного производства. В обосновании ареста говорилось, в частности, о признании арестованных корпоративных прав вещественными доказательствами в расследуемом производстве. При этом следователи не привели никаких аргументов, которые бы давали основания считать корпоративные права такими доказательствами.

25 июня 2024 года, рассмотрев ходатайство адвоката владельцев арестованных корпоративных прав следственный судья ВАКС принял решение об отмене ареста.

"Анализ приведенных выше норм законодательства указывает на то, что акция, как ценная бумага, не имеет определенного физического и материального выражения в природе, а существует только виртуально, то есть в электронной форме, как запись на счете определенного депозитарного учреждения", — говорится в постановлении следственного судьи ВАКС.

"Сами по себе корпоративные права (акции) не содержат признаков вещественных доказательств, определенных в ст. 98 УПК, относительно обстоятельств, которые расследуются в этом уголовном производстве. Кроме этого, прокурором не доказано, что они могут быть использованы в подтверждение определенного факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства <...> Приведенное указывает на то, что прокурором не доказан факт возможности использования корпоративных прав (акций), как доказательств факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, то есть имеют значение для досудебного расследования, а других оснований для ареста имущества следственными судьями в постановлениях определено не было", — говорится в решении ВАКС.

Хотя уже через несколько дней Печерский районный суд возобновил арест владельцев корпоративных прав группы РГК, вышеупомянутое решение ВАКС создает прецедент в украинском судопроизводстве и очерчивает юридический инструментарий для других лиц, чьи корпоративные права, как они считают, были безосновательно арестованы украинскими судами.

Это важно ввиду того, что если раньше арест корпоративных прав рассматривался прежде всего как предупредительный механизм, который владельцы долей в предприятиях могли использовать для защиты от недобросовестных посягательств, то сейчас такой арест служит, как правило, противоположной цели — лишить акционеров возможности влиять на деятельность юридического лица, а нередко и лишить его возможности получать прибыль от деятельности предприятия.

Сейчас таких случаев немало, а схема "экспроприации", как правило, не меняется — подконтрольное ОП ГБР через Печерский райсуд подает ходатайство о наложении ареста.

Напомним, аналогичным образом были арестованы корпоративные права владельцев одного из лидеров нефтегазодобывающей отрасли — ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение". В АРМА, в управление которого были переданы акции компании, уверяли, что найдут управляющего, который значительно улучшит эффективность работы компании. Но в результате назначенный управляющий потерял (не смог отстоять в суде) ценный актив компании — лицензию на разработку Сахалинского месторождения. Сейчас из-за невозможности разработки этого месторождения компанией потери несет как государство (сотни млн кубометров недополученного газа, недополученные миллиардные налоги), так и акционеры компании.

Следовательно, после решения ВАКС об отмене ареста акций владельцев РГК, адвокаты этой и других компаний смогут представить новые, более сильные аргументы уже опираясь на это решение.