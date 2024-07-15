Обирали серед 16-ти фіналісток: компанія "Елікатні продукти" вибрала обличчя бренду серед продавчинь

Нове обличчя компанії "Елікатні продукти" обирали через кастинг серед продавчинь магазинів-франшизерів. Участь взяли більше тридцяти кандидаток. Але до фіналу дійшло шістнадцять дівчат.

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На початку березня компанія "Елікатні продукти" запустила неймовірно крутий кастинг серед продавчинь магазинів-франшизерів.

Метою кастингу було знайти обличчя компанії "Елікатні продукти". Участь взяли більше тридцяти кандидаток. Кожна підійшла до цього питання креативно, але до фіналу дійшло шістнадцять дівчат.

Голосування проходило у соціальних мережах компанії "Елікатні продукти" та було відкритим і прозорим. Участь у ньому приймали не лише колеги, але й всі охочі.

І вже 10.05 у прямому ефірі ми обрали переможницю. Нею стала Сніжана з Вінниці. Вона посіла перше місце і тепер стане обличчям компанії "Елікатні продукти". Також на Сніжану чекав приз – поїздка до Туреччини.

Друге місце посіла Зінаїда з Києва, яка також виграла поїздку до Туреччини. А третє місце глядацьких симпатій головного офісу дісталось Марії з Черкас.

Переможниці провели незабутній відпочинок у сонячній Туреччині.

Знайомство з іншою культурою, екскурсії, тепле море та автентична їжа наповнили яскравими емоціями та натхненням на нові звершення.

Elikatni радо зустріли дівчат з відпочинку та поцікавились їхніми враженнями.

— Сніжана, скажіть, що найбільше вразило у такій поїздці?

— Загалом поїздка була неперевершена. Це найкращий відпочинок у моєму житті. Але більш за все мене вразив величезний акваріум. Там можна було прогулюватись релаксуючи. Ці емоції дійсно не можливо передати словами. Я дякую всім, хто голосував за мене. І, звісно, дякую всій команді "Елікатні продукти" за можливість провести відпочинок у такому форматі.

— Зінаїда, що ви можете сказати на цей рахунок?

— Мені тяжко описати словами всі емоції, які я переживала за цей тиждень. Це щось більше, ніж радість. Мене захоплював кожен день, який був наповнений чимось неймовірно прекрасним. Найбільше мене вразив палац Гюрем Султан. Раніше я його бачила у серіалі, а зараз доторкнулась у реальності. Я неймовірно вдячна всім за підтримку та віру в мене. Щиро вдячна власнику та компанії "Елікатні продукти" за такий шанс і за такі конкурси. Компанія "Елікатні продукти" – це робота, де здійснюються мрії.

Компанія "Елікатні продукти" цінує кожного співробітника і завжди мотивує на покращення роботи та показники найвищих результатів.

Головною цінністю Elikatnих є всебічна підтримка у розвитку та вдосконаленні професійних навичок команди. Тому, компанія регулярно проводить конкурси, кастинги, мотиваційні регламенти, персональні та групові навчання, тренінги, тім-білдінги та багато іншого для розвитку індивідуальних можливостей.

Завдяки конкурсам, компанія створює внутрішню конкуренцію, що мотивує ставати кращим і досягати найвищих результатів.