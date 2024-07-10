Межигорье отходит к государству, что будет с майдановцами, — расследование (фото, видео)

После Революции достоинства в 2014 году резиденцию бывшего президента Украины открыли для посетителей. А животными и птицами, которые там живут, занимались майдановцы. Теперь все может измениться.

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Более десяти лет назад вход на территорию "Межигорья" был закрыт для посетителей. 140 гектаров земли с имением и зверинцем принадлежали тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Как только Янукович сбежал из своего дома после Революции достоинства, уже на следующий день (22 февраля 2014 года, — ред.), на территорию зашли майдановцы и стали ею заниматься, создали общественную организацию "НПУ "Межигорье". Сейчас происходит процесс передачи имущества новосозданному государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "МЕЖИГИРЬЕ". И те, кто занимался здешними животными и следил за порядком, опасаются, что им придется уйти. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Когда Виктор Янукович был президентом, то упоминания о его резиденции иногда появлялись в новостях. Он показывал своих любимцев и бегал по пенькам. После Революции достоинства кинолог Петр Петрович так и остался в имении.

Петр Петрович с собакой Фото: Слідство. Інфо

"Работал я еще со времен Януковича, он любил собак. К нему приезжали крупные олигархи из разных стран, которые тоже были любителями собак: имели кинологов, свои кинологические центры. И наша задача была показать, что Украина не банановая республика. Кинологический центр — это единственный объект, куда Янукович мог приехать два-три раза в день без охраны. Он кормил собак, гулял, поел, купал, дрессировал", — рассказывает Петр Петрович.

В кинологическом центре "Межигорье" были собраны самые дорогие породы собак: с десяток английских мастифов, кавказские овчарки, шесть тибетских мастифов (их Януковичу привезла делегация из Китая).

После побега Януковича в феврале 2014 года отдельных собак, которые жили в кинологическом центре, оценили в 80 тысяч долларов. Тибетского мастифа тогда продали на аукционе за рекордную сумму — 1,5 миллиона долларов.

Кроме собак на территории Межигорья живут птицы, ими занимается орнитолог Сергей Григорьев. Сначала два года он заботился о животных, следующие семь занимался лебедями. Хотя Сергей и проводит здесь больше времени, чем где-либо, для него, говорит, это хобби, а основная работа — в Киевском зоопарке.

Сергей Григорьев со страусами в Межигорье Фото: сайт "Межигір'я"

"Я пришел после ночи с Майдана, принял душ, но залез в фейсбук и увидел, что Янукович сбежал и оставил животных. В первый день сюда уже не очень хотели пускать людей, но я показал удостоверение работника зоопарка и быстро зашел. Ситуация для животных складывалась очень негативная, вольеры были открыты и все посетители могли свободно заходить", — рассказывает Сергей Григорьев.

Комендант "Межигорья" после бегства Януковича тоже изменился, им стал один из майдановцев — Денис Тарахкотелик.

"Как впервые я зашел в Межигорье. Помню, проехался с тогдашним комендантом Андреем. И мне показалось оно настолько огромным... Тогда, в первый день, никогда в жизни не подумал бы, что я на более чем 10 лет задержусь в Межигорье", — говорит он.

Обстрелы Межигорья

По территории бывшей резиденции беглого президента еще с первых дней полномасштабного вторжения попадают российские бомбы и снаряды. Это плохо повлияло на собак.

Последствия обстрела Межигорья Фото: Слідство. Інфо

"Дратхаары — мальчик и девочка. Просто здесь много дверей побиты взрывными волнами", — говорит кинолог.

Один из этих драатхаров погиб во время российского обстрела Фото: Слідство. Інфо

Один из псов погиб после выхода этого материала: дратхаару Акселю попал в голову осколок российской ракеты. Сам кинологический центр побило осколками снарядов.

Что будет с Межигорьем сейчас и работниками

В 2018 году следователи Генеральной прокуратуры Украины передали резиденцию Януковича агентству по розыску и менеджменту активов для поиска руководителя для парка. Впоследствии, в ноябре 2018 года, АРМА объявило конкурс на управление активами резиденции, его несколько раз продлевали.

Расследование "Следствие. Инфо"

В 2019 году победило ООО "Скомпани", однако, по информации журналистов, руководителем этой компании был помощник экс-регионала Евгения Мураева.

В августе 2023 года президент Зеленский подписал закон о создании парка-памятника на территории резиденции "Межигорье", поскольку средства за посещение не платились в госбюджет в условиях военного положения.

"Мы находились здесь все годы того, чтобы это все сохранить для государства. Но складывается так, что у нас нет никакой уверенности и доверия к государственным органам, которые на сегодняшний день, прикрываясь законом, хотят, чтобы мы вышли, а они зашли. Мы не чиновники. У нашей общественной организации за эти годы накопилось 70 миллионов гривен долга, нам нужны были эти средства на содержание парка. Но мы этим не прикрываемся, мы выходим", — рассказывает Денис Тарахкотелик.

Межигорье Фото: aloha-family.com

Кинолог Петр Петрович не планирует сотрудничать с государственным учреждением.

А орнитолог Сергей Григорьев считает, что государство поздно взялось за резиденцию.

"Надо было сразу брать ответственность, а руководство не хотело", — говорит он.

От общественной организации, "Межигорье" переходит в государственное учреждение, которым руководит Сергей Юзвенко. Он не имеет опыта управления парками, но работал налоговиком в Донецкой области и следователем налоговой в Киевской области.

"Дальше будем смотреть со стороны, как будет руководить государственное учреждение. Сейчас они (госслужащие, — ред.) два месяца работают на территории "Межигорья", но у них нет ни персонала, ни транспорта", — говорит Денис Тарахкотелик.

По его словам, есть куча проблем с бывшим имением Януковича, ведь животные, например, не принадлежат государству и не принадлежат Министерству экологии.

"С грузом на душе нам придется выйти, с пониманием, что работа наша, почти 11-летняя, может быть утеряна. Но другого выхода, сколько мы советовались, к сожалению, нет", — говорит Денис Тарахкотелик.

Напомним, Виктор Янукович уже давно не появлялся на публике. Так, в мае 2024 года его самолет заметили, когда он направлялся в Беларусь. Но был ли он сам на борту — неизвестно.