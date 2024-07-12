Аномальная жара в Украине: в Киеве и еще 10 областях зафиксировали температурные рекорды

Столбики термометров побили температурные рекорды в Сумах, Кропивницком, Херсоне, Николаеве, Одессе, Виннице, Тернополе, Черновцах, Львове и Ужгороде.

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В четверг, 11 июля, в столице Украины, по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, было установлено три новых температурных рекорда. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Минимальная температура воздуха в Киеве составила 21,7 градуса, что стало самым высоким показателем и, соответственно, самым теплым днем. Предыдущий рекорд, установленный в 1938 году, превышен на 0,3 градуса по Цельсию.

Максимальная температура воздуха поднялась 34,2 градуса, превысив на полградуса предыдущий рекорд 1885 года.

Что касается среднесуточной температуры воздуха, то она оказалась самой высокой за весь период проведения наблюдений для этого дня — 28,1 градуса. Этот показатель превышает рекорд 1922 года на 0,5 градуса, а также климатическую норму на 7,2 градуса.

Дневные максимумы в ряде областей снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты, заявили в Укргидрометцентре.

Метеорологические станции зафиксировали превышение на 1-3 градуса в таких городах:

Киев — 34,2 градуса;

Сумы — 35,1 градуса;

Кропивницкий — 37,5 градуса;

Херсон — 39 градусов;

Николаев — 40,2 градуса;

Одесса — 36,2 градуса;

Винница — 36,3 градуса;

Тернополь — 33,1 градуса;

Черновцы — 33,6 градуса;

Львов — 33,4 градуса;

Ужгород — 34,3 градуса.

Температурные рекорды в Украине Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 12 июля в большинстве регионов Украины температура воздуха будет держаться в пределах +35...+40 градусов. Постепенное ослабление жары можно ожидать уже 20 июля.

11 июля из-за аномальной жары в Украине и дефицита в энергосистеме в Украине ужесточили графики отключений света.