"Насіння для майбутнього 2024" від Huawei: компанія запросила найкращих українських студентів на освітню програму у Римі

Міжнародна освітня програма "Насіння для майбутнього", організатором якої вже 16-й рік поспіль є компанія Huawei, цьогоріч проходила у Римі. Основними темами події стали: інновації, диджиталізація, сталий розвиток та підприємництво. Участь у заході взяли 150 студентів із 23 країн, серед яких і п’ятеро найбільш талановитих студентів із п’яти провідних українських університетів.

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Під час програми учасники ознайомилися з останніми тенденціями розвитку 5G, штучного інтелекту, хмарних обчислень, кібербезпеки, протидії зміні клімату тощо. Зокрема, студенти прослухали лекції на теми "5G та цифрова енергія" і "Штучний інтелект та хмарні сервіси". Для талановитої молоді були організовані майстер-класи й тренінги з розвитку професійних навичок від провідних фахівців компанії Huawei. Далі під керівництвом менторів студенти розробляли цифрові рішення для подолання викликів і сталого розвитку місцевих громад, а також готували й презентували власні амбітні стартапи у межах конкурсу Tech4Good.

Україну представляли студентки, яких попередньо вибрало експертне журі цьогорічного нацвідбору: На цьогорічній програмі Україну представляють п’ять талановитих студенток:

Анастасія Сидоренко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальність — електронні комунікації та радіотехніка

Алла Пінчук, Національний авіаційний університет -НАУ, спеціальність — електронні комунікації та радіотехніка

Анастасія Курманова, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальність — комп'ютерні науки (освітня програма "Штучний інтелект")

Анастасія Товкес — Державний університет інформаційно-комінукаційних технологій, спеціальність — інформаційні системи та технології

Анастасія Моргун — Кошалінська Політехніка, спеціальність — IT management systems.

Українська команда Seeds for the future

Нагадаємо, що торік локальна програма "Насіння для майбутнього" відбувалася у Києві з 6 до 13 листопада. Інтенсивна восьмиденна програма проходила на базі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій та столичного інноваційного парку UNIT.City. Проєктами-переможцями минулого року були визначені: дрони для збирання нафти з поверхні води, нова система безпеки та діагностики роботи на підприємствах і робот-помічник для дітей з інвалідністю.

Україна є постійним учасником програми "Насіння для майбутнього" з 2016 року. За цей час 100 українських студентів взяли участь у програмі, а найуспішніші з них пройшли навчання і відвідали головний офіс Huawei у м. Шеньчжень. Учасниками "Насіння для майбутнього" стають студенти університетів (технічних та нетехнічних спеціальностей) із високими результатами навчання, які живуть в Україні, активно цікавляться технологіями, хочуть працювати у сфері ІКТ та використовувати технології у різних галузях. Програма дає можливість отримати сучасні теоретичні знання й практичний досвід, що в майбутньому допомагає молодим фахівцям підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Довідки:

"Насіння для майбутнього" — це флагманська програма Huawei у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), до якої залучають талановиту молодь з усього світу. Студенти і випускники провідних ВНЗ беруть участь у тренінгах, міжнародних змаганнях і заходах для поглиблення знань з цифрових інноваційних технологій. Програма є платформою для обміну міжкультурним досвідом та дає учасникам змогу опановувати нові цифрові навички для розвитку галузі і місцевих спільнот.

"Насіння для майбутнього" вперше відбулася у 2008 році в Таїланді. У період з 2008 до 2013 року в програмі взяли участь близько 500 студентів, у 2018 році ця позначка сягнула 1 000, а у 2022 році — понад 3 000 учасників. Станом на 2022 рік програма залучила до участі понад 15 000 студентів зі всього світу. Наразі вона впроваджена у 139 країнах і регіонах, а з 2020 року проводиться в гібридному форматі — онлайн та офлайн — для надання доступу до освітніх ресурсів ще більшій кількості молоді.