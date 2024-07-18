Недвижимость в Турции – инвестиция и возможность долгого проживания

Турция – это страна трех морей, и на каждом из них есть свои хорошие места. Турция славится своими древними достопримечательностями и чистыми пляжами. Именно эти два фактора привлекают основную массу туристов в страну. Благодаря этому развивается в Турции и рынок недвижимости. Квартиры покупают инвесторы с целью сдачи их туристам – так инвесторы получают со временем прибыль. Также их приобретают простые люди с целью долгосрочного проживания в стране. Квартира в Турции – это хорошее и доступное решение для многих покупателей. Цены и прочее зависят от многих факторов.

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Наиболее привлекательные регионы для покупки квартир

Турция – страна разнообразная и интересная не только у моря, но и вдалеке от него. В центре страны есть горы, пустыни, лечебные соленые озера и т.д. Каждый выбирает ту локацию, которая ему больше нравится. Но основная масса инвесторов скупает жилплощадь в приморских городах. А потому регионы проще всего разделить по принадлежности к ним. Их получится три, как и три моря:

Черноморский регион. Здесь популярными городами являются Синоп и Самсун. Синоп известен благодаря хорошим видам и историческим событиям, которые с ним связаны. Это тихое место с мягким климатом. Синоп расположился на полуострове, имеет региональный аэропорт.

Самсун – это большой город. Один из главных портов на Черноморском побережье. Для туристов привлекателен достопримечательностями и чистым морем. Инфраструктура хорошо развита, есть линия скоростного трамвая.

Регион Мраморного моря. Здесь основным и самым главным городом во всех смыслах является Стамбул – самый большой населенный пункт страны. Это популярное среди людей место, и потому здесь широкий выбор недвижимости. Стамбул интересен многим из-за Босфора и того факта, что находится он сразу и в Европе, и в Азии. Здесь много достопримечательностей. Пляжи также хорошие. Развита инфраструктура. Также среди туристов и инвесторов популярны такие города, как Гебзе и Измит. До Гебзе удобно добираться региональной электричкой из Стамбула.

Средиземноморский регион. Здесь находится основная масса туристических городов. Это Анталья, Аланья, Мерсин, Кушадасы и другие. Данный регион популярен благодаря мягкому климату (зимой здесь редко температура опускается ниже +10 градусов по Цельсию). Потому здесь рай для туристов и для инвесторов. Потраченные на квартиру средства окупаются быстро.

Турция – это страна, где инвестировать в квартиры выгодно.

Преимущества Турции как страны, где покупается недвижимость

Достоинств в Турции много, и среди них выделяют такие:

Уровень жизни в стране растет. Это хорошо для тех, кто покупает квартиру для долгого проживания в Турции.

Хороший климат. Снежные зимы бывают только в центре страны, где климат более континентальный. На побережьях морей такое случается крайне редко.

Высокая доходность (до 12% годовых) и быстрая окупаемость (10-20 лет) квартир.

Потому рынок недвижимости и развивается в данной стране. Он приносит инвесторам прибыль.