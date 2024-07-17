Нардеп Кучеренко приглашает Думу на "стадион" обсудить миллиардные потери от управления "Укрнефтебурением" в Комитете ТЭК

Почти 3 миллиарда недополученных госбюджетом налогов вряд ли можно считать "победой" АРМА, отметил нардеп.

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Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко считает необходимым обсудить на заседании комитета миллиардные потери, которые несет государство, после передачи агентством АРМА в управление одного из самых успешных ранее добывающих предприятий "Укрнефтебурение". Об этом нардеп написал в своей странице в Facebook 17 июля, передает "Телеграф".

"Читаю очередную порцию массированного пиара от руководительницы АРМА Елена Дума о каких-то колоссальных "достижениях" в управлении "национализированной" газодобывающей компанией "Укрнефтебурение". Читаю аргументацию бывшего руководителя УНБ о миллиардных убытках государственного бюджета как реальном следствии этих "достижений". Как-то аргументы производственника мне кажутся гораздо более обоснованными, чем пиар-риторика очередной "гиперуспешной" управленки от команды "новых лиц", — написал Кучеренко.

Он отметил, что почти 3 миллиарда недополученных госбюджетом от работающего предприятия налогов вряд ли можно считать "победой" АРМА.

"А итоговый отрицательный результат от "управления" УНБ более 1,8 миллиарда гривен побуждает к очевидному вопросу — сколько на эту сумму можно было закупить дронов и амуниции для ВСУ? Возможно, я ошибаюсь?! Возможно, у госпожи Елены Думы есть какие-то "контраргументы"?" — спрашивает первый заместитель председателя комитета ЖКХ.

Сейчас он обратился к председателю Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ с предложением обсудить ситуацию на заседании комитета.

"Стадион так стадион!" — резюмировал нардеп.