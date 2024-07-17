Як вийти з кризової ситуації, коли повномасштабне вторгнення забрало 90% прибутку?

Своїми думками поділився Нерсес Саркісян, засновник і керівник компанії BORISSTUDIO.

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2022 рік став справжнім випробуванням для BORISSTUDIO – студії, що спеціалізується на дизайні інтер’єру та ремонті під ключ. До повномасштабного вторгнення 90% прибутку компанії приносила філія в Харкові, наразі цей показник складає лише 5%.

З початком активних воєнних дій робота студії повністю зупинилася. В команді залишилося лише 6 людей – перші три місяці вони займалися волонтерською діяльністю, на четвертий студія відновила роботу.

Які кроки допомогли компанії подолати кризу?

Зміна фокуса – всі сили студія перенаправила на розвиток київської філії, оскільки ринок столиці залишався активним. Дисципліна і велике бажання розвиватися – вони допомогли не здаватися навіть у найскрутніші часи. Командна робота – кожен робив свій внесок, саме завдяки спільним зусиллям компанія до початку 2024 року змогла вийти на довоєнні показники.

За словами Нерсеса в подібних випадках найважливіше – це бажання досягати своєї мети й постійно пам’ятати, що всі думки матеріальні. Такий підхід допоміг йому на початку створення бізнесу і впродовж розвитку студії. За 10 років у цій сфері команда з 5 людей перетворилася на компанію, в якій працює понад 40 спеціалістів, створені власні відділи дизайну та архітектури, маркетингу, HR, ремонтні бригади.

Наразі для BORISSTUDIO головне – фокус, компанія зосереджена на посиленні та подальшому розвитку філій у Києві та Харкові.

Прогнози щодо розвитку бізнесу на ринку компаній, що займаються дизайном та ремонтом

Дизайн інтер’єрів – це регіональний бізнес. Основним регіоном для розвитку залишається Київ, який зараз працює всього на 25% від довоєнних показників. Харків як прифронтове місто – на 3-5%.

Прогноз – буде розвиток і зріст попиту, але це питання часу, ринок почне відновлюватися лише з покращенням ситуації на фронті. Саме тому Нерсес закликає безперервно підтримувати наших Захисників, з початку повномасштабного вторгнення він щомісяця донатить на підтримку ЗСУ, що становить близько 10-15% від його доходу.

Поради, як стати професіоналом у ніші

1. Потрібно любити свою справу і займатися тим, що насправді подобається, важливо, щоб не тільки результати мотивували, а й сам процес приносив задоволення. Тільки так можна досягти найвищих результатів.

2. Ставити собі цілі, які по-справжньому заряджають та мотивують. Прокидаючись кожного ранку недостатньо просто думати про них, необхідно "горіти" ними.

3. Постійно підтримувати свій рівень енергії – наш найцінніший ресурс, без якого просто неможливо рухатися вперед до поставлених цілей.

Що слугує мотивацією до нових звершень?

Надихають результати роботи, завжди приємно бачити, як ідеї успішно втілюються у життя. Найголовніше – це замовник, як зовнішній, так і внутрішній. Перший має бути максимально задоволений якістю послуг та сервісом, другий – умовами роботи, мікрокліматом в команді, можливістю кар’єрного та особистого зростання. Позитивний зворотний зв’язок від співробітників та відгуки від клієнтів дуже мотивують і надають сил, щоб ставати краще і рухатися вперед.

Які ефективні підходи допомагають у веденні бізнесу?

Потрібно постійно фокусуватися на цілях, чіткій стратегії та розроблених планах. Не менш важливі систематичний аналіз ринку, швидке прийняття рішень і коригування стратегії залежно від факторів, що змінюються.

Головне – вибудовувати довірчі відносини з клієнтами шляхом надання послуг високої якості. Це можливо лише у випадках, коли в команді працюють відповідні люди – професіонали, націлені на результат, а не просто на процес, коли керівник навчає та розвиває їх.

5 інсайтів від Нерсеса для новачка, що хоче створити студію дизайну в Києві

1. Прийняти для себе рішення, в якому напрямку рухатися. Необхідно визначити свої потреби – чи дійсно є щире бажання створити саме студію дизайну, зрозуміти, що хочеться отримати в результаті.

2. Потрібно реалізувати себе як дизайнера-професіонала, підвищити експертність. І тільки після цього вже розвиватися як підприємець.

3. Постійно працювати над своїм розвитком та скілами, вивчати маркетинг і менеджмент, прокачувати лідерські якості. Це повинно подобатися людині.

4. Перше, що потрібно буде зробити як власнику студії, – вирішити, де шукати замовників. Робити це через особистий бренд чи просуватися через бренд компанії? Після потрібно сфокусуватися на систематичному розвитку вибраного каналу, інвестувати туди час, ресурси та енергію, і вже потім постійно отримувати з нього клієнтів.

5. Дисципліна – необхідно щодня працювати над своїми цілями та поставленими задачами, вдосконалювати якість та сервіс послуг, щоб замовник був максимально задоволеним.

І завжди потрібно пам’ятати, що хороший керівник ніколи не думає тільки про себе, головне для нього – турбота про замовників та свою команду, тільки так можна досягти успіху.