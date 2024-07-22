Мережа АЗК "БРСМ-Нафта" продовжує безкоштовно заправляти автівки військових і волонтерів: спрямували майже 43 млн грн

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безкоштовно заправляє автівки військових і волонтерів. Наразі компанія заправила 987 тис. літрами пального на загальну суму понад 42,9 млн грн. Про це MC.Today розповів топменеджер "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

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Він додав: військова частина, яка хоче отримати таку допомогу, має направити офіційного листа до компанії. Наразі у "БРСМ-Нафті" доопрацьовують проєкт на кшталт "підвішеної каністри", коли будь-який цивільний клієнт зможе може заплатити за заправку військових, які заїдуть на АЗК пізніше.

Окрім того, благодійний фонд мережі АЗК "БРСМ-Нафта" зібрав уже майже 15 млн грн. З жовтня 2023 усі акумульовані кошти спрямовують виключно на закупівлю FPV-дронів. Щомісяця на збір фонду "Благо БРСМ" продовжують донатити 190 тис. людей. Нині дрони від компанії отримують вже 17 підрозділів, зокрема "Лють", "Стугна", "Альфа", "Артан", 3-я ОШБ та інші. Дрони на фронт відправляють щотижня.

"У підрозділів були різні побажання щодо конфігурації цих дронів. Хтось хотів із системою скиду, хтось — із системою ініціації. Хтось просто хотів FPV-дрони, але щоб вони були певного розміру, із платою, яка працює на певних частотах, — розповідає Мельничук. — Ми зв’язалися з різними виробниками та зараз уже професійно підходимо до вибору дронів для кожного підрозділу".

Гроші збирають клієнти мережі — в мобільному застосунку "BRSM Plus" можна обрати відсоток своєї персональної знижки на пальне, який перераховується на збір автоматично. Долучаються співробітники і постачальники компанії. Після старту збору на FPV-дрони власник торговельної марки Андрій Біба став подвоювати, а інколи і потроювати зібрану суму.

"Коли [підрозділи] нам присилають відео, як дрон ефективно відпрацював, для нас це найкраще, що може взагалі існувати. Значить, цей дрон вартістю в $520–550 був ефективним і знищив техніку, яка коштує в рази більше, а подекуди вартість сягає понад $1 млн. А найголовніше, що дрони дозволяють зберегти життя наших хлопців", — сказав Олександр Мельничук.

На початку повномасштабної війни російські війська зруйнували 14 заправок, сховище зрідженого газу та нафтобазу "БРСМ-Нафти". Попри це вже у 2023 році компанія увійшла у трійку найбільших у країні платників податків серед мереж автозаправок, сплативши у бюджет понад 670,3 млн грн. На сьогодні понад 390 співробітників компанії долучились до оборони України.