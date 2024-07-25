Ростислав Щокін: МАУП стала першим і єдиним вишем України, який отримав Платиновий сертифікат Програми FISU Healthy Campus
FISU Healthy Campus — це програма Міжнародної федерації університетського спорту, яка створена для розвитку та просування спорту серед студентів усього світу.
На основі 100 критеріїв, розроблених провідними світовими експертами, університети оцінюються за сімома напрямками: фізична активність і спорт; харчування; профілактика захворювань; психічне та соціальне здоров'я; ризикова поведінка; навколишнє середовище, сталий розвиток і соціальна відповідальність; управління здоровим кампусом.
На даний момент в світі сертифіковані 54 університети, в Україні єдиним ЗВО, що отримав сертифікат FISU Healthy Campus, є Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).
В Академії, де навчається близько 20 тисяч студентів, немало таких, які навчальний процес поєднують з активним заняттям спортом. І для цього вони мають безліч можливостей.
До існуючих в Академії одного з найбільших в Україні залів боксу, базового для Києва зала спортивної боротьби в МАУП нещодавно додався сучасний спортивний комплекс, який включає в себе футбольні поля, універсальну ігрову залу та зал одноборств. Комплекс відповідає викликам сьогодення та має автономне електро-теплопостачання і сертифіковане укриття.
До речі, в липні у спорткомплексі МАУП відбувся щорічний Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби "Олімпійські надії" імені Жана Беленюка, в якому брали участь спортсмени з усієї країни.
"Багато хто скаже, що розмови про спорт не на часі. Це складна й гостра тема. В країні йде війна. Ми не можемо припинити війну, але ми можемо сприяти гармонійному розвитку нашої молоді. Спорт є складовою частиною суспільного життя і проявом свободи людини, фактором реалізації її фізичних і духовних можливостей. Розвиток спорту – це шлях до здоров’я нації. А лише здорова нація може перемогти ворога в довгостроковій перспективі та відстояти свою незалежність. Ось чому МАУП продовжує інвестувати у спортивну інфраструктуру та забезпечення здорового способу життя наших студентів", — вважає Президент МАУП Ростислав Щокін.
Попри війну в Академії постійно удосконалюється спортивна інфраструктура. Студенти мають змогу займатися на сучасних спортмайданчиках, футбольних полях, стрілецькому клубі, баскетбольних та волейбольних площадках.
Маупівці входять до збірних команд України і здобувають найвищі нагороди на найпрестижніших змаганнях планети. Серед вихованців МАУП є чемпіони Європи, світу й Олімпійських ігор.