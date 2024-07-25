Stolitsa Group обеспечивает жильцов резервным питанием в ЖК Варшавский 3

На фоне постоянных отключений электроэнергии в Киеве, девелоперская компания Stolitsa Group, которая возводит жилой комплекс Варшавский 3, объявила о реализации проекта по обеспечению автономного питания домов.

Отныне жители ЖК Варшавский 3 будут обеспечены резервным питанием при отключении от внешнего электроснабжения. Благодаря этой системе, будут доступны: обеспечение водоснабжения и канализации (при условии бесперебойной работы Киевводоканала), тепло в квартирах будет обеспечено даже при отключении электроэнергии, для удобства жителей один лифт в каждом подъезде, освещение критических мест общего пользования и противопожарные системы будут работать в автономном режиме.

"Мы понимаем, насколько важно для жителей иметь доступ к базовым коммуникациям, особенно накануне отопительного сезона," — отмечают в компании. "Реализация проекта с резервным питанием позволит нам обеспечить комфорт и безопасность наших жителей при любых обстоятельствах."

Напомним, ЖК Варшавский 3 является частью Варшавского массива — это один из крупнейших жилых районов Киева, который расположен в Подольском районе. Stolitsa Group активно развивает этот район, строя современные жилые комплексы с комфортабельными условиями для проживания и для своих инвесторов построила ТРЦ "Ретровиль".