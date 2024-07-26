МАГАТЭ не зафиксировано никаких аварий на украинских АЭС, — Госинспекция ядерного регулирования

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На прошлой неделе команда постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила об эксплуатационном событии, произошедшем из-за проблемы с трансформатором тока на открытом распределительном устройстве 330 кВ. Об этом говорится в традиционном еженедельном заявлении Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси по ситуации в Украине, передает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Как отмечается, повреждение было оперативно устранено персоналом станции, а подключение энергоблока №2 к украинской энергосети восстановлено.

В то же время в заявлении нет никакой информации о каких-либо инцидентах на АЭС Украины, которые могли бы негативно повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности и привести к аварии с радиационными последствиями. Это свидетельствует, что на промышленных площадках всех украинских АЭС, в том числе и на Южноукраинской, где в составе постоянных мониторинговых миссий находятся эксперты МАГАТЭ, таких событий не случалось.

Как отметил Председатель Госатомрегулирования, все энергоблоки атомных электростанций, находящихся на подконтрольной Украине территории, эксплуатируются в соответствии с регламентами и в соответствии с установленными графиками несения нагрузки.