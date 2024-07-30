Дожди на западе и жара на юге: какой будет погода в Украине в первые дни августа (карта)

По данным Укргидрометцентра, после незначительного похолодания вернется комфортная температура, а порой и вовсе будет жарко. В то же время местами украинцев застанут кратковременные дожди.

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Лето 2024 года запомнилось украинцам как аномальной жарой, так и дождливыми днями. В первые дни августа ожидается более стабильная погода, о чем заявили в "Укргидрометцентре".

По данным учреждения, после похолодания, которое фиксируется в украинских регионах уже несколько дней, снова вернется теплая, а местами и вовсе жаркая погода. Ночью температура воздуха также будет высокая.

При этом существенных осадков не ожидается и лишь в некоторых западных областях пройдут кратковременные небольшие дожди.

Четверг, 1 августа. Синоптики ожидают, что в этот день будет сухая и солнечная погода. Температура в ночное время суток будет от 15 до 17 градусов тепла, а днем комфортные +24…27°C. В южных областях еще теплее — до 29 градусов тепла.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первые дни августа Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 2 августа. В этот день вернутся кратковременные дожди, но не по всей стране. Ожидаются осадки по прогнозу во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Локально погода испортится и в центральных городах. В остальных регионах сухая и теплая погода с переменной облачностью.

Также снова начнет расти температура — ночью до 19 градусов тепла, а днем — +27…+29 градусов. На юге традиционно еще жарче — +30…+33 градуса.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первые дни августа Фото: Укргидрометцентр

Суббота, 3 августа. День пройдет преимущественно без осадков, однако в западных регионах снова кратковременные дожди. Также могут пройти осадки в северных областях. Ночью и днем температура воздуха точно такая же, как и в пятницу, однако на востоке и юге будет жарче, чем в других регионах — до 33 градусов.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первые дни августа Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 26 июля сообщалось, когда в Украину снова придет жара и каким будет август. По данным синоптиков, средняя температура в последний летний месяц будет около 26 градусов тепла.