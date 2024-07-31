Від України до Антарктики: мережа аптек "Подорожник" провела реновацію медкабінету на полярній станції Академік Вернадський

Вже не перший рік мережа аптек "Подорожник" підтримує не лише економіку країни, а й наукову галузь нашої держави. Зокрема, завдяки ритейлеру третя поспіль експедиція українських полярників в Антарктиду отримала повне фармацевтичне забезпечення та супровід.

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Сучасний медичний кабінет дозволяє українським полярникам ефективно та безпечно виконувати свою місію. У рамках реновації медичного кабінету на полярній станції "Академік Вернадський" мережа аптек "Подорожник" меблювала кабінет, надала техніку та програмне забезпечення.

За тисячі кілометрів від України, ще два роки тому, перед повномасштабним вторгненням, криголамом "Ноосфера" було доставлено нові медичні меблі та додаткове медичне обладнання, придбане мережею аптек "Подорожник" для станції. Після нелегкої дороги техніка потребувала додаткових налаштувань, однак із цим викликом теж упоралися, тому сьогодні оновлений медичний кабінет успішно працює.

Усі ліки та медичні засоби, які мережа аптек "Подорожник" передає на станцію щорічно, потребують системного обліку, певних умов зберігання та своєчасної заміни. Враховуючи, що експедиція на станцію відправляється лише раз на рік, дуже важливо заздалегідь все передбачити та укомплектувати експедицію повною мірою.

За словами медикині 29-ї Української антарктичної експедиції Іванни Котурбаш, на полярній станції найбільшим викликом є те, що робота відбувається в обмежених діагностичних ресурсах та медикаментозному забезпеченні.

"Тут найбільшим викликом є те, що працюєш в обмежених діагностичних ресурсах та медикаментозному забезпеченні. Немає можливості сходити і придбати те, чого не вистачає. Проте завдяки нашому партнеру – мережі аптек "Подорожник" більшість класичних ситуацій наші ресурси перекривають", – розповіла медикиня.

Котурбаш зазначила, що медичний кабінет на сьогоднішній день добре оновлено, проте багато чого хотілося б додати. За словами медикині, для полярників важливо було б мати портативний рентген-апарат, адже експедиція працює в умовах, коли він може знадобитися навіть за межами станції.

"Медичний кабінет на станції створений ще за часів британців. Наразі він добре оновлений, проте багато б чого хотілося додати. Наприклад, для нас важливо було б мати портативний рентген апарат, адже ми працюємо в умовах, коли він може бути потрібним навіть за межами станції. Та загалом хотілося б розширити кількість медичних кабінетів, адже наша медична допомога на станції включає в себе два кабінети, хоча це мало б бути хоча б 5, або взагалі окрема будівля", – говорить Котурбаш.

Також медикиня зазначила, що на полярній станції найскладніше розуміння, за яких умов доводиться працювати. Проте фахівці вирушають в експедицію підготовленими, тож рішення їхати було усвідомленим.

"Про умови роботи на станції нас детально ознайомлювали, як адміністрація НАНЦ, так і лікар із попередньої експедиції. Тому рішення їхати було свідомим і на даний час таким залишається. Своєму наступнику чи наступниці я буду радити детальніше після того, коли будуть відомі потенційні спеціалісти. Адже одна лікарська професія сильніша в чомусь одному, а інша в іншому", – розповіла медикиня.